https://ria.ru/20210506/vyzovy-1731302012.html

Блинкен рассказал о вызовах Украине

Блинкен рассказал о вызовах Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия "играет" на ситуации с коррупцией на Украине для реализации собственных целей, которые идут вразрез с... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T14:38

2021-05-06T14:38

2021-05-06T14:38

россия

энтони блинкен

сша

украина

в мире

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КИЕВ, 6 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия "играет" на ситуации с коррупцией на Украине для реализации собственных целей, которые идут вразрез с интересами украинского народа.Как отметил госсекретарь США, эти два момента "взаимосвязаны"."Россия также играет на этой внутренней агрессии, используя коррупцию и отдельных лиц, чтобы продвигать свои интересы, которые идут вразрез с интересами украинского народа", - указал он.Госсекретарь США стал первым представителем администрации президента Джо Байдена, посетившим Украину.

https://ria.ru/20210506/zelenskiy-1731296301.html

россия

сша

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2021

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россия, энтони блинкен, сша, украина, в мире