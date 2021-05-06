https://ria.ru/20210506/vyzovy-1731302012.html
Блинкен рассказал о вызовах Украине
Блинкен рассказал о вызовах Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия "играет" на ситуации с коррупцией на Украине для реализации собственных целей, которые идут вразрез с... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T14:38
2021-05-06T14:38
2021-05-06T14:38
россия
энтони блинкен
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731280011_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_b6b5caea2a9fffe5a7a07ebf97d92fb9.jpg
КИЕВ, 6 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия "играет" на ситуации с коррупцией на Украине для реализации собственных целей, которые идут вразрез с интересами украинского народа.Как отметил госсекретарь США, эти два момента "взаимосвязаны"."Россия также играет на этой внутренней агрессии, используя коррупцию и отдельных лиц, чтобы продвигать свои интересы, которые идут вразрез с интересами украинского народа", - указал он.Госсекретарь США стал первым представителем администрации президента Джо Байдена, посетившим Украину.
https://ria.ru/20210506/zelenskiy-1731296301.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731280011_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b1ff25d6662bd90a1ee19724b7d2d6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, энтони блинкен, сша, украина, в мире