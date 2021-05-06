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Минск отреагировал на призыв G7 провести новые выборы
Минск отреагировал на призыв G7 провести новые выборы
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в ответ на призыв G7 провести в республике новые выборы заявил, что Минск сам будет решать, когда и какие... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T16:32
2021-05-06T16:55
g7
мид белоруссии
белоруссия
в мире
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МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в ответ на призыв G7 провести в республике новые выборы заявил, что Минск сам будет решать, когда и какие электоральные кампании проводить.Ранее G7 приняла коммюнике, в котором в том числе призывает власти Белоруссии отпустить политзаключенных и провести новые выборы при международном наблюдении.Он подчеркнул, что для этого Белоруссии "не нужны никакие призывы, понукания или указания извне"."В качестве еще одного ликбеза напомню, что все выборы в нашей стране проходили под международным наблюдением. Ну, а если какие-то международные структуры оказались неспособны организовать свою работу, имея наше приглашение, то не нужно пытаться переложить вину", - добавил Глаз, имея в виду августовские президентские выборы, на которые не приехали наблюдатели ОБСЕ.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Впервые выборы прошли без наблюдателей от ОБСЕ. На фоне пандемии коронавируса и нарушенного транспортного сообщения Минск лишь после этапа регистрации кандидатов направил приглашения наблюдать за выборами в БДИПЧ ОБСЕ, СНГ и ШОС, а также ряду межпарламентских структур. БДИПЧ ОБСЕ заявило, что не планирует участвовать в мониторинге электоральной кампании в республике из-за эпидемиологической ситуации и поздно направленного приглашения для формирования миссии. Пандемия не позволила приехать на выборы и наблюдателям от Парламентской ассамблеи ОБСЕ.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий. Оппозиция требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
https://radiosputnik.ria.ru/20210505/lukashenko-1731237939.html
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g7, мид белоруссии, белоруссия, в мире

Минск отреагировал на призыв G7 провести новые выборы

16:32 06.05.2021 (обновлено: 16:55 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Виктор ТолочкоМолодые люди голосуют на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Молодые люди голосуют на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в ответ на призыв G7 провести в республике новые выборы заявил, что Минск сам будет решать, когда и какие электоральные кампании проводить.
Ранее G7 приняла коммюнике, в котором в том числе призывает власти Белоруссии отпустить политзаключенных и провести новые выборы при международном наблюдении.
"И насчет прямого давления относительно проведения в нашей стране электоральных кампаний. В качестве ликбеза авторам отмечаем, что любое вмешательство во внутренние дела суверенных государств противоречит основополагающим нормам и принципам международного права. Мы - суверенное государство, поэтому мы сами будем решать, когда и какие электоральные кампании проводить в своей стране", - сказал Глаз РИА Новости в четверг.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным во Дворце Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
5 мая, 20:36В мире
Лукашенко пообещал ответ Евросоюзу в случае новых санкций
Он подчеркнул, что для этого Белоруссии "не нужны никакие призывы, понукания или указания извне".
"В качестве еще одного ликбеза напомню, что все выборы в нашей стране проходили под международным наблюдением. Ну, а если какие-то международные структуры оказались неспособны организовать свою работу, имея наше приглашение, то не нужно пытаться переложить вину", - добавил Глаз, имея в виду августовские президентские выборы, на которые не приехали наблюдатели ОБСЕ.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Впервые выборы прошли без наблюдателей от ОБСЕ. На фоне пандемии коронавируса и нарушенного транспортного сообщения Минск лишь после этапа регистрации кандидатов направил приглашения наблюдать за выборами в БДИПЧ ОБСЕ, СНГ и ШОС, а также ряду межпарламентских структур. БДИПЧ ОБСЕ заявило, что не планирует участвовать в мониторинге электоральной кампании в республике из-за эпидемиологической ситуации и поздно направленного приглашения для формирования миссии. Пандемия не позволила приехать на выборы и наблюдателям от Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Город Минск - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
5 мая, 18:31
В Белоруссии заявили, что в ЕС замалчивают тему переворота в республике
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий. Оппозиция требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
 
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