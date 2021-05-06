https://ria.ru/20210506/vybory-1731316661.html

Минск отреагировал на призыв G7 провести новые выборы

Минск отреагировал на призыв G7 провести новые выборы

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в ответ на призыв G7 провести в республике новые выборы заявил, что Минск сам будет решать, когда и какие... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T16:32

2021-05-06T16:32

2021-05-06T16:55

g7

мид белоруссии

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575560319_157:124:2841:1634_1920x0_80_0_0_694ffaa549567ee12f10e3f23c8ead12.jpg

МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в ответ на призыв G7 провести в республике новые выборы заявил, что Минск сам будет решать, когда и какие электоральные кампании проводить.Ранее G7 приняла коммюнике, в котором в том числе призывает власти Белоруссии отпустить политзаключенных и провести новые выборы при международном наблюдении.Он подчеркнул, что для этого Белоруссии "не нужны никакие призывы, понукания или указания извне"."В качестве еще одного ликбеза напомню, что все выборы в нашей стране проходили под международным наблюдением. Ну, а если какие-то международные структуры оказались неспособны организовать свою работу, имея наше приглашение, то не нужно пытаться переложить вину", - добавил Глаз, имея в виду августовские президентские выборы, на которые не приехали наблюдатели ОБСЕ.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Впервые выборы прошли без наблюдателей от ОБСЕ. На фоне пандемии коронавируса и нарушенного транспортного сообщения Минск лишь после этапа регистрации кандидатов направил приглашения наблюдать за выборами в БДИПЧ ОБСЕ, СНГ и ШОС, а также ряду межпарламентских структур. БДИПЧ ОБСЕ заявило, что не планирует участвовать в мониторинге электоральной кампании в республике из-за эпидемиологической ситуации и поздно направленного приглашения для формирования миссии. Пандемия не позволила приехать на выборы и наблюдателям от Парламентской ассамблеи ОБСЕ.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий. Оппозиция требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

https://radiosputnik.ria.ru/20210505/lukashenko-1731237939.html

https://ria.ru/20210505/perevorot-1731228247.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

g7, мид белоруссии, белоруссия, в мире