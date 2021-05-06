https://ria.ru/20210506/vstrecha-1731314113.html

Эксперт объяснил, зачем Зеленский встречался с Блинкеном

Эксперт объяснил, зачем Зеленский встречался с Блинкеном

Президент Украины Владимир Зеленский участвовал в пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном ради пиара внутри страны, а Вашингтон уровнем визита... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T16:04

2021-05-06T16:04

2021-05-06T16:04

сергей орджоникидзе

владимир зеленский

джо байден

сша

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский участвовал в пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном ради пиара внутри страны, а Вашингтон уровнем визита показывает свое отношение, считает российский дипломат, бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.Как сказал Орджоникидзе РИА Новости, уровень визита в Киев - это показатель отношения американцев к Украине: "На тебя хватит и так, будь счастлив"."В общем-то, это показатель патерналистски-покровительственного отношения - большой босс дает появится своему маленькому сотруднику", - сказал эксперт.Он отметил, что президент Украины согласился участвовать в пресс-конференции по итогам переговоров ради пиара. "Зеленскому может это понадобиться для пиара в своей стране", - сказал Орджоникидзе."Американцы на подведомственные страны очень часто запускаю госсекретарей, даже замов, для них это нормально, а то, что Зеленский на это согласился - это более серьезно", - добавил он.Госсекретарь США стал первым представителем администрации президента Джо Байдена, посетившим Украину. Он находится в Киеве с двухдневным визитом.

https://ria.ru/20210506/ugrozy-1731299645.html

https://ria.ru/20210506/russkie-1731303832.html

сша

киев

украина

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сергей орджоникидзе, владимир зеленский, джо байден, сша, киев, украина, в мире