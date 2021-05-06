https://ria.ru/20210506/vstrecha-1731254856.html

Глава МИД Украины прокомментировал возможную встречу Путина и Байдена

Глава МИД Украины прокомментировал возможную встречу Путина и Байдена

Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не идет вразрез с интересами Киева, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба накануне... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T04:24

2021-05-06T04:24

2021-05-06T05:17

россия

дмитрий кулеба

мид украины

джо байден

владимир путин

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не идет вразрез с интересами Киева, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба накануне встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.Он считает, что предложение о саммите между президентами США и РФ позволило "выиграть время", поскольку "Путин не будет нарушать правила, пока планируется встреча для обсуждения правил". Ранее Белый дом сообщил, что Байден предложил Путину встречу на высшем уровне летом этого года в одной из европейских стран для обсуждения накопившихся вопросов в двусторонних отношениях. Кремль сообщал, что возможные сроки встречи обсуждаются. Во вторник Байден заявил, что надеется встретиться с Путиным в июне.

https://ria.ru/20210506/anneksiya-1731254720.html

россия

сша

украина

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россия, дмитрий кулеба, мид украины, джо байден, владимир путин, сша, украина, в мире