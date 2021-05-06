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Politico назвала возможные места встречи Путина и Байдена

Politico назвала возможные места встречи Путина и Байдена

Бывшие американские официальные лица не исключают, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в Праге, также они... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T03:15

2021-05-06T03:15

2021-05-06T09:39

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владимир путин

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Бывшие американские официальные лица не исключают, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в Праге, также они допускают такие варианты, как Исландия, Словения или Азербайджан, сообщает газета Politico.В апреле первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек, который в тот момент также исполнял обязанности главы МИД страны, сообщал, что поручил послам республики в Москве и Вашингтоне предложить провести российско-американский саммит в Праге. Он сказал об этом за несколько дней до дипломатического скандала из-за взрывов во Врбетице.В 1986 году в Рейкьявике состоялась встреча президента США Рональда Рейгана и генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева. Ранее в исландском МИД сообщили РИА Новости, что Исландия не получала предложений о проведении встречи Путина и Байдена, но готова поддерживать инициативы, направленные на снижение напряженности.В 2001-м Словения стала местом первых переговоров Путина и тогдашнего президента США Джорджа Буша.Ранее Белый дом сообщил, что Байден предложил российскому лидеру встречу на высшем уровне летом этого года в одной из европейских стран для обсуждения накопившихся вопросов в двусторонних отношениях. Во вторник Байден заявил, что надеется встретиться с Путиным в июне.Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на оружейном складе во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 дипломатов. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны, надуманны и возмутительны.

https://radiosputnik.ria.ru/20210505/bayden-1731195076.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/sammit-1731142497.html

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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире