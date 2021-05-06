https://ria.ru/20210506/vozrast-1731309098.html

Голикова назвала возраст, разрешенный для вакцинации "Спутником Лайт"

Голикова назвала возраст, разрешенный для вакцинации "Спутником Лайт"

Вакцина "Спутник Лайт" после регистрации будет применяться у людей от 18 до 60 лет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T15:27

2021-05-06T15:27

2021-05-06T15:29

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

вакцинация россиян от covid-19

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татьяна голикова

вакцинация

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СОЧИ, 6 мая - РИА Новости. Вакцина "Спутник Лайт" после регистрации будет применяться у людей от 18 до 60 лет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Вакцина... как только она будет разрешена, она будет применяться для граждан от 18 до 60 лет", - сказала Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.По ее словам, для поступления в гражданский оборот вакцина должна пройти процедуру регистрации цены и согласования федеральными органами.Минздрав РФ в четверг зарегистрировал четвертую отечественную вакцину от коронавируса "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210506/murashko-1731308855.html

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2021

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