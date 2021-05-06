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Голикова назвала возраст, разрешенный для вакцинации "Спутником Лайт"
Голикова назвала возраст, разрешенный для вакцинации "Спутником Лайт"
Вакцина "Спутник Лайт" после регистрации будет применяться у людей от 18 до 60 лет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T15:27
2021-05-06T15:29
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
татьяна голикова
вакцинация
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СОЧИ, 6 мая - РИА Новости. Вакцина "Спутник Лайт" после регистрации будет применяться у людей от 18 до 60 лет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Вакцина... как только она будет разрешена, она будет применяться для граждан от 18 до 60 лет", - сказала Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.По ее словам, для поступления в гражданский оборот вакцина должна пройти процедуру регистрации цены и согласования федеральными органами.Минздрав РФ в четверг зарегистрировал четвертую отечественную вакцину от коронавируса "Спутник Лайт".
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вакцина "спутник лайт", вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, татьяна голикова, вакцинация

Голикова назвала возраст, разрешенный для вакцинации "Спутником Лайт"

15:27 06.05.2021 (обновлено: 15:29 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкМорозильная камера, в которой хранятся контейнеры с однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
Морозильная камера, в которой хранятся контейнеры с однокомпонентной вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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СОЧИ, 6 мая - РИА Новости. Вакцина "Спутник Лайт" после регистрации будет применяться у людей от 18 до 60 лет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Вакцина... как только она будет разрешена, она будет применяться для граждан от 18 до 60 лет", - сказала Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
По ее словам, для поступления в гражданский оборот вакцина должна пройти процедуру регистрации цены и согласования федеральными органами.
Минздрав РФ в четверг зарегистрировал четвертую отечественную вакцину от коронавируса "Спутник Лайт".
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии представления коллективу министерства - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
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