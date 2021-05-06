https://ria.ru/20210506/voyna-1731252802.html

Историк раскрыл, как эмигрантские власти Польши искали дружбы с Гитлером

Историк раскрыл, как эмигрантские власти Польши искали дружбы с Гитлером

Эмигрантское правительство Польши, находившееся в годы Второй мировой войны в Лондоне, пыталось наладить закулисные контакты с гитлеровской Германией, чтобы... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T02:49

2021-05-06T02:49

2021-05-06T02:49

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польша

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Эмигрантское правительство Польши, находившееся в годы Второй мировой войны в Лондоне, пыталось наладить закулисные контакты с гитлеровской Германией, чтобы совместно бороться с Советским Союзом – на этот счет есть подтверждающие данные, которые одновременно дезавуируют современные уверения польской стороны, что ничего подобного якобы не было, рассказал РИА Новости историк спецслужб Владимир Макаров."Что касается "воли народа", то едва ли возможно назвать "народным волеизъявлением" следующие исторические факты: "полонизацию" Западной Белоруссии и Западной Украины, отошедших к Польше по Рижскому договору 1921 года, форменный геноцид непольского населения в 1930-х годах, регулярные еврейские погромы в стране и, наконец, активное сотрудничество в предвоенный период с нацистской Германией", - отметил историк.Наконец, никакой волей польского народа не было обосновано сотрудничество в годы Второй мировой войны эмиссаров польского эмигрантского правительства в Лондоне с нацистами, оккупировавшими Польшу, добавил собеседник агентства."Этот нелицеприятный, позорный эпизод малоизвестен на фоне "знаменитых" закулисных переговоров США и Великобритании с нацистами в военные годы. И Польша очень не хочет, чтобы к контактам польского эмигрантского кабинета министров с нацистами привлекалось бы широкое внимание", - подчеркнул Макаров. По его словам, в таких случаях нынешнее руководство Польши отвлекает внимание аудитории на другие темы, в том числе, на якобы российскую угрозу. "Собственно, Анджей Дуда в своей новой речи опять предсказуемо говорил об этом", - добавил собеседник агентства.Топорность ВаршавыНеприятные для себя факты из польской истории Варшава пытается ретушировать, но делает это очень топорно, отметил Макаров."Так вот однажды, когда Кучиньский предстал именно "докой" по спецслужбам России, он в своей статье в польской газете Do Rzeczy ("К делу") однозначно заявил, что Россия пытается приписать Второй Польской республике антисемитскую позицию, а польским кругам в годы Второй мировой войны – контакты с гитлеровцами, чего, как уверяет "пан эксперт", на самом деле не было", - добавил Макаров.И это при том, что на тему польского антисемитизма есть немало материалов, опубликованных на Западе, в том числе в последнее время, отметил собеседник агентства. Так, в самом конце марта нынешнего года американское издание New Yorker в статье "Историков атакуют за исследование роли Польши в Холокосте" обвинило Польшу в гибели миллионов евреев. "Думаю, этого вполне достаточно для того, чтобы не считать "абсурдом" антисемитскую позицию Второй Польской республики", - сказал Макаров."Знает или не знает пан Кучиньский о таких публикациях – это, в конечном счете, его проблемы. Однако хочу теперь обратить внимание на другой, более интересный пассаж Кучиньского – о якобы неучастии Польши в годы Второй мировой войны в попытке сепаратных переговоров с гитлеровской Германией", - добавил он.Макаров напомнил, что 26 января 1934 года в Берлине германским министром иностранных дел Константином фон Нейратом и польским послом Юзефом Липским была подписана "Декларация о неприменении силы между Германией и Польшей" (также называемая Договор о ненападении между Германией и Польшей или "Пакт Пилсудского–Гитлера"). Более того, Польша стала первым государством Европы, заключившим договор с нацистской Германией.Правительство в бегах"Понятно, что Пилсудский и Гитлер намеревались "дружить", прежде всего, против "угрозы с Востока", то есть Советского Союза. Да и события тех лет ясно показывают, что после подписания договора 1934 года Варшава согласовывала свою внешнюю политику с Берлином вплоть до сентября 1939 года – нападения Германии на Польшу", - отметил собеседник агентства."Кроме всего прочего, надо напомнить немаловажный факт: тогдашний министр иностранных дел Польши полковник Юзеф Бек был платным агентом Германа Геринга, купившего последнего за чек в 300 тысяч рейхсмарок, и на сей счет имеются показания генерал-лейтенанта люфтваффе Альфреда Герстенберга, допрошенного советской военной контрразведкой СМЕРШ в августе 1945 года в Москве. Эти показания очень легко найти, они ранее были рассекречены и находятся в широком доступе", - добавил Макаров.Но этот чек, образно говоря, "обнулился" 1 сентября 1939 года, когда войска вермахта вторглись в Польшу."А 3 сентября правительство Великобритании и Франции объявили нацистской Германии войну, так началась Вторая мировая война. 17 сентября 1939 года польское правительство, в том числе Бек, бежало из страны в Румынию, где тамошними властями было помещено в центры интернирования. Польское государство в очередной раз прекратило свое существование на политической карте Европы. Так завершился пятилетний "роман" санационной военно-фашистской диктатуры с гитлеровцами", - сказал Макаров.Однако в конце сентября 1939 года в Париже из числа польских политиков, находившихся во Франции, было сформировано "правительство Польши в эмиграции" (в современной польской трактовке – "польское правительство в изгнании", Rząd RP nauchodźstwie) во главе с генералом Владиславом Сикорским. В его состав вошли представители крупнейших политических партий бывшей Польши: Национальной партии, Партии труда, Народной партии, Польской социалистической партии (так называемая "толстая четверка") и некоторые санационные политики.После же нападения нацистской Германии на Францию летом 1940 года, по приглашению британского премьер-министра Уинстона Черчилля, польское эмигрантское правительство переехало в Лондон."С этого момента и начались интриги "лондонских" поляков, стремившихся вбить клин в лагерь участников Антигитлеровской коалиции, что не раз вызывало законное возмущение со стороны Черчилля, человека, по инициативе которого Великобритания приютила изгнанников. Позиция польских эмигрантов была подлая, что и говорить", - отметил Макаров.Архивы помнят всеДля того, чтобы опровергнуть тезис Варшавы о неучастии польских политиков в попытках проведения сепаратных переговоров с нацистами за спинами союзников по Антигитлеровской коалиции, надо обратиться к опубликованным архивным документам, сказал собеседник агентства.Веезенмайер сообщал в Берлин: "Предложение о возможности сближения между Германией и польским правительством, очевидно, исходит от самого польского правительства в Лондоне, использовавшего в качестве посредника эмигранта Борувко, который перед войной был референтом в отделе культуры при польской миссии в Будапеште. Борувко предлагает установить контакт с польским правительством через Лиссабон. Предполагается, что он имеет хорошие связи с высшими чиновниками польского эмигрантского правительства. Так как положение польского эмигрантского правительства в Лондоне очень сложно, Борувко ничего больше сообщить не может. Он стремится найти компромисс между Польшей и Германией, поскольку опасность, угрожающая Польше со стороны России, больше, чем опасность от Германии"."Вряд ли Кучиньский знал о таком "темном пятне" на белоснежных крыльях "Польского Орла", а то не стал бы так самоуверенно бросать упреки французам и британцам. Кто-кто, а "рыцари плаща и кинжала" с Туманного Альбиона были хорошо осведомлены (конечно, не без помощи советских спецслужб) о грязных делишках "лондонских" поляков", - отметил Макаров.Резидент в ЛиссабонеПо словам историка, возникает принципиально важный вопрос – кто же из столицы Португалии дал Борувко задание установить контакты с нацистами для проведения сепаратных переговоров.Ковалевский родился в Лодзи, окончил сначала торговую гимназию и Льежский университет (специалист по химии), затем Высшую военную школу в Париже. Владел несколькими иностранными языками. С началом Первой мировой войны он был мобилизован в Русскую императорскую армию, офицер резерва. После Февральской революции в России поступил в штаб 2-го Польского корпуса на Украине, руководил разведкой 4-й дивизии польских стрелков под командованием генерала Люциана Желиговского, рассказал собеседник агентства.В мае 1919 года вместе с дивизией Ковалевский вернулся в Польшу. Участник польско-советской войны 1919–1921 годов. Организатор и начальник отдела 2 радиоразведки Бюро шифров 2-го отдела ("двуйки") Генштаба Войска Польского. В конце августа – начале сентября 1919 года взломал шифрованные сообщения Красной Армии с фронтов Гражданской войны на Украине, в Южной России и на Кавказе. С 1923 года служил криптографом при польской миссии в Японии.В 1928–1933 годах – военный атташе при польском посольстве в Москве, признан "персоной нон грата" и выдворен за пределы СССР. В 1933–1937 годах - военный атташе при польском посольстве в столице Румынии Бухаресте. С 1937 года- начальник штаба Тыла народного ополчения и директор Общества импорта стратегического сырья, связанного со 2-м Отделом. В сентябре 1939 года возглавлял в Румынии бухарестский комитет помощи беженцам. В январе 1940 года переехал во Францию, в июне того же года через Испанию попал в Португалию, где в Лиссабоне стал членом комитета по делам беженцев.Согласно польской официальной версии, Ян Ковалевский фактически руководил польскими разведывательными операциями в Европе, проводил тайные переговоры с представителями Венгрии, Румынии и Италии по вопросу выхода этих стран из войны, отметил собеседник агентства."Переведем на русский язык эту "дипломатическую" формулировку. Ковалевский в Лиссабоне был руководителем резидентуры польского эмигрантского правительства в португальской столице", - пояснил историк."Но кипучая деятельность Ковалевского в столице нейтральной Португалии не осталась незамеченной в Москве, на Лубянке. По данным советской внешней разведки, Ковалевский (псевдоним в переписке с нацистами "Отто") был непосредственно связан с заместителем министра внутренних дел эмигрантского правительства в Лондоне Яном Либрахом и министром информации Станиславом Котом", - указал Макаров.Сорванный "роман" с нацистамиИз обширной переписки Ковалевского с Либрахом, имевшейся в распоряжении наркомата госбезопасности СССР, следовало, что помимо широкой разведывательной деятельности, полковник Ковалевский выполнял роль неофициального представителя польского правительства при державах Оси, и находился в личном контакте почти со всеми представителями этих стран, отметил Макаров.При посредничестве румынского дипломата, разведчика и масона Йона Пангала, личного представителя бывшего румынского короля Кароля II, Ковалевский поддерживал контакты с немецким посланником в Лиссабоне бароном Освальдом Хойнинген-Хене, а также был лично связан с германским пресс-атташе в Мадриде Йозефом Гансом Лазаром и германскими разведчиками Людовиком Каро и референтом отдела III F (контршпионаж) "Кригсорганизацион Португалия" майором фон Кремером-Ауенроде, рассказал историк."По данным советских спецслужб, контакты Ковалевского с германской разведкой преследовала цель создания союза немецкой и польской разведок для совместной борьбы против СССР. Так, например, Людовик Каро в своем письме от 2 ноября 1943 года в Берлин сообщал: "Я веду переговоры с "Отто" (Ковалевским) с тем, чтобы привлечь на нашу сторону и против России польскую разведку", - добавил Макаров."Совершенно очевидно, что СССР допустить подобную связь не мог. Материалы о "шашнях" лондонских поляков с нацистами легли на стол руководству британской разведки MI-6, а дальше Лондон прервал несостоявшийся "роман", - сказал историк.По словам Макарова, в статье "Википедии" на польскоязычной странице, посвященной Ковалевскому, сообщается, что тот "был уволен с должности 20 марта 1944 года (на следующий день после того, как вермахт вошел в Венгрию) по категорической просьбе Сталина, представленной в декабре 1943 года Черчиллю на конференции в Тегеране". "Этот факт доказывает, что польская дипломатическая и разведывательная деятельность на Балканах представляла собой серьезное препятствие для сталинских планов советизации Центральной и Восточной Европы", - отмечается в статье.На самом деле, уверения, что Сталин требовал от Черчилля изгнать Ковалевского – "это очередной исторический подлог в исполнении современной Польши", указал собеседник агентства.По данным советской разведки, "выселение Ковалевского из Португалии произошло по инициативе английской разведки, поскольку Ковалевский начал вести разведывательную работу против англичан, и стал опасным и нежелательным человеком для англичан в Лиссабоне", отметил собеседник агентства."Ковалевский находился в подчинении польского министра Станислава Кота. Значит, именно Кот был инициатором попытки сепаратных переговоров (за спиной англичан и без их ведома) с нацистами. Вот такая история", - добавил Макаров.Неприятные вопросы к ВаршавеВ Польше же Ковалевского преподносят как человека, который якобы работал на антигитлеровскую коалицию в Лиссабоне, и вел секретные переговоры с агентами ряда стран гитлеровского блока (Венгрия, Италия, Румыния) о прекращении военных действий на русских фронтах, и сетуют, что усилия, которые предпринимал Ковалевский сотоварищи, не принесли того эффекта, какой могли бы, отметил собеседник агентства. "Мол, западные государства не имели четко согласованной позиции по определению места государств Восточной Европы после разгрома Гитлера, а гибкость в отношении Италии, Румынии, Венгрии, Болгарии и Финляндии могла бы сократить время войны и предотвратить в течение следующих пятидесяти лет насильственное навязывание коммунистического режима в восточной половине Европы, оккупированной Красной Армией", - сказал Макаров.Но, по его словам, уместно задать вопросы авторам этого тезиса: а разве не Красная Армия освободила польскую территорию от нацистской оккупации? И разве Рузвельт и Черчилль понятия не имели, как бороться с гитлеровской Германией?Черчилль и французы хорошо помнили предательскую политику польского руководства накануне Второй мировой войны, да и британская MI-6 периодически вылавливала среди польских эмигрантов агентов германских спецслужб, поэтому делиться стратегическими планами военных действий с ними никто не собирался, добавил Макаров."И еще один пример. После Второй мировой войны Польша возродилась как Польская Народная Республика – именно народная. В названии же нынешней Польши даже упоминания о народе отсутствует", - отметил собеседник агентства.По мнению Макарова, "общий вывод прост – не польскому президенту Дуде учить Европу демократии и свободе"."В прошлом веке польские политики то следовали в фарватере политики Франции, затем ориентировались на Великобританию, а затем переметнулись к нацистской Германии и все, получается, "по воле народа". Сейчас польская внешняя политика целиком двигается в фарватере американской политики. На советских плакатах времен Гражданской войны панскую Польшу изображали как "последнюю собаку Антанты", Черчилль в своих мемуарах назвал Польшу "гиеной Европы", но в XXI веке "прогресс" польской "демократии" налицо – сейчас Польшу, пожалуй, вполне уместно назвать "первой шавкой" Вашингтона. Каким образом ставшей ею? Наверное, опять-таки, как уверяет Анджей Дуда, по "воле народа", - подчеркнул историк.

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/kadry-1731091996.html

https://ria.ru/20210330/putin-1603483313.html

https://ria.ru/20210326/memorialy-1602902533.html

https://ria.ru/20210309/feyki-1600433874.html

https://ria.ru/20210131/otnoshenie-1595371515.html

https://ria.ru/20201016/kazakhstan-1580112174.html

https://ria.ru/20200901/narod-1576568311.html

https://ria.ru/20200511/1569983038.html

https://ria.ru/20200510/1569651745.html

https://ria.ru/20200509/1570668444.html

https://ria.ru/20200509/1571195774.html

https://ria.ru/20200507/1571094381.html

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