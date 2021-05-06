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Туризм
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Армения отменила ограничения на въезд привитым от коронавируса
Армения отменила ограничения на въезд привитым от коронавируса
Граждане, имеющие свидетельство о полной вакцинации от коронавируса, смогут въезжать в Армению без результатов ПЦР-теста, соответствующее решение принято в... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T11:53
2021-05-06T11:54
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ЕРЕВАН, 6 мая – РИА Новости. Граждане, имеющие свидетельство о полной вакцинации от коронавируса, смогут въезжать в Армению без результатов ПЦР-теста, соответствующее решение принято в четверг на заседании армянского кабмина.По ее словам, снимается также требование на проведение теста при въезде в страну детям в возрасте до 1 года.В Армении выявлены 218 325 случаев коронавируса, скончались 4192 человекаОбщая численность населения республики превышает 2,9 миллиона человек. Заявленная цель властей - вакцинировать от коронавируса до конца года около 700 тысяч человек. В Армении сейчас вакцинируют от COVID-19 препаратами "Спутник V", AstraZeneca и китайской вакциной CoronaVac.
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коронавирус covid-19, новости - туризм, армения, в мире

Армения отменила ограничения на въезд привитым от коронавируса

11:53 06.05.2021 (обновлено: 11:54 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 6 мая – РИА Новости. Граждане, имеющие свидетельство о полной вакцинации от коронавируса, смогут въезжать в Армению без результатов ПЦР-теста, соответствующее решение принято в четверг на заседании армянского кабмина.
"Те граждане, у которых будет свидетельство о полной вакцинации против коронавируса двумя дозами, то есть "зеленый паспорт", смогут въезжать в страну без ПЦР-теста. То есть, отрицательный результат ПЦР-теста и "зеленый паспорт" будут равнозначными требованиями для пересечения границы", - сказала представляя законопроект и.о. министра здравоохранения страны Анаит Аванесян.
По ее словам, снимается также требование на проведение теста при въезде в страну детям в возрасте до 1 года.
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