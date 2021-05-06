https://ria.ru/20210506/vezd-1731283949.html

Армения отменила ограничения на въезд привитым от коронавируса

Армения отменила ограничения на въезд привитым от коронавируса

Граждане, имеющие свидетельство о полной вакцинации от коронавируса, смогут въезжать в Армению без результатов ПЦР-теста, соответствующее решение принято в... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T11:53

2021-05-06T11:53

2021-05-06T11:54

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ЕРЕВАН, 6 мая – РИА Новости. Граждане, имеющие свидетельство о полной вакцинации от коронавируса, смогут въезжать в Армению без результатов ПЦР-теста, соответствующее решение принято в четверг на заседании армянского кабмина.По ее словам, снимается также требование на проведение теста при въезде в страну детям в возрасте до 1 года.В Армении выявлены 218 325 случаев коронавируса, скончались 4192 человекаОбщая численность населения республики превышает 2,9 миллиона человек. Заявленная цель властей - вакцинировать от коронавируса до конца года около 700 тысяч человек. В Армении сейчас вакцинируют от COVID-19 препаратами "Спутник V", AstraZeneca и китайской вакциной CoronaVac.

https://ria.ru/20210505/otdykh-1731151351.html

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коронавирус covid-19, новости - туризм, армения, в мире