Армения отменила ограничения на въезд привитым от коронавируса
11:53 06.05.2021 (обновлено: 11:54 06.05.2021)
ЕРЕВАН, 6 мая – РИА Новости. Граждане, имеющие свидетельство о полной вакцинации от коронавируса, смогут въезжать в Армению без результатов ПЦР-теста, соответствующее решение принято в четверг на заседании армянского кабмина.
"Те граждане, у которых будет свидетельство о полной вакцинации против коронавируса двумя дозами, то есть "зеленый паспорт", смогут въезжать в страну без ПЦР-теста. То есть, отрицательный результат ПЦР-теста и "зеленый паспорт" будут равнозначными требованиями для пересечения границы", - сказала представляя законопроект и.о. министра здравоохранения страны Анаит Аванесян.
По ее словам, снимается также требование на проведение теста при въезде в страну детям в возрасте до 1 года.
В Армении выявлены 218 325 случаев коронавируса, скончались 4192 человека
Общая численность населения республики превышает 2,9 миллиона человек. Заявленная цель властей - вакцинировать от коронавируса до конца года около 700 тысяч человек. В Армении сейчас вакцинируют от COVID-19 препаратами "Спутник V", AstraZeneca и китайской вакциной CoronaVac.