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https://ria.ru/20210506/vaktsina-1731295103.html
В России ответили на признание Moderna лучшей вакциной от COVID-19
В России ответили на признание Moderna лучшей вакциной от COVID-19
Российские политики, эксперты и эпидемиологи прокомментировали решение Всемирного конгресса вакцин признать препарат от американской компании Moderna и... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T14:17
2021-05-06T15:44
распространение коронавируса
вакцина moderna
владислав жемчугов
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
виктор зуев
александр гинцбург
сколковский институт науки и технологий
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российские политики, эксперты и эпидемиологи прокомментировали решение Всемирного конгресса вакцин признать препарат от американской компании Moderna и Национального института здоровья США лучшим для профилактики COVID-19.Она обошла в рейтинге вакцины от AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech, а также российский "Спутник V" и препарат для животных Zoetis."Женский конкурс красоты"Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил в беседе с RT, что "Спутник V" признали лучшим те государства, которые настоятельно хотят его приобрести. Он назвал решение конгресса "антироссийскими играми"."Как же эти страны могут считать эту вакцину не лучшей, если они просят прислать и договариваются о приобретении именно ее? Она показала себя с самой лучшей стороны: у нас нет ни гибели после этого, никаких осложнений типа тромбозов, как после AstraZeneca", — напомнил ученый.Врач-иммунолог Владислав Жемчугов согласился, что препарат от Центра Гамалеи превосходит вакцину Moderna: в частности, по составу, действию и эффективности."Moderna может вызывать генетические перестройки в организме и отдаленные последствия. Наша вакцина "Спутник V" лучше, чем Moderna, она безопаснее. Этот конкурс — как женский конкурс красоты. Все эти конкурсы смешны", — заявил Жемчугов в эфире радио Sputnik."Гонка вооружений"Как считает декан факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев, конкуренция вакцин на Западе стала напоминать гонку вооружений."Действительно, есть гонка, которая обуславливается не только медицинскими факторами, но еще фактором экономическим и даже политическим. То есть вакцины стали фактором большой политики. И новость о выделении Moderna в качестве лучшей вакцины тоже является элементом этой политической борьбы", — сказал он в эфире радио Sputnik.Заслуженный врач, член Совета Федерации Владимир Круглый также предположил, что победа вакцины Moderna политизирована."Американские организаторы конгресса не раскрыли критерии, по которым сравнивали вакцины. Кроме того, ряд вакцин уже хорошо зарекомендовали себя на национальном и международном уровне. Это российский препарат "Спутник V" и немецкий Pfizer. Наша вакцина показала хорошую эффективность и безопасность при использовании", — объяснил парламентарий.Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, в свою очередь, отметил, что препарат американской компании вряд ли применим для гуманитарных целей вакцинирования."Если бы Всемирная организация здравоохранения объявила конкурс вакцин, которые могли бы быть за умеренную цену приобретены для стран, которые никогда не имели и не будут в ближайшее время иметь вакцинное производство, я думаю, мы бы с ними там потягались достаточно убедительно", — заявил он РИА Новости.Профессор Сколковского института науки и технологий Дмитрий Кулиш отметил, что ситуация с вакцинами затянется на несколько лет."Поскольку гонка вакцин стоит на двух ногах: на политической и на экономической, то мы понимаем, что эти ноги довольно устойчивые на длительное время. Политическая компонента будет действовать до тех пор, пока не прекратятся локдауны в странах и закрытие границ. &lt;...&gt; То есть гонка вакцин с нами надолго. Но я всех призываю относиться к ней без эмоций и понимать, что это лучше, чем геополитические разборки, чем войны", — сказал Кулиш."А конгресс был в Вашингтоне"Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости назвал выбор Всемирного конгресса вакцин "экономико-политическим решением"."Цена вопроса — порядка ста миллиардов долларов. Признать "Спутник V" — это отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был, напомню, в Вашингтоне", — сказал Гинцбург.Он подчеркнул, что препарат от Moderna сделан на той же платформе, что и вакцина компании Pfizer. По словам ученого, отдавать победу последней "совсем было неприлично", ведь количество смертей на сто тысяч прививок там в 25 раз больше, чем у AstraZeneca, от которой уже отказались власти многих стран.
https://ria.ru/20210506/vaktsina-1731257686.html
https://ria.ru/20210309/vaktsina-1600490593.html
https://ria.ru/20210220/vaktsina-1598398423.html
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вакцина moderna, владислав жемчугов, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, виктор зуев, александр гинцбург, сколковский институт науки и технологий, здоровье - общество, astrazeneca , геннадий онищенко, общество

В России ответили на признание Moderna лучшей вакциной от COVID-19

14:17 06.05.2021 (обновлено: 15:44 06.05.2021)
 
© AP Photo / Virginia MayoВакцина против COVID-19 компании Moderna
Вакцина против COVID-19 компании Moderna - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российские политики, эксперты и эпидемиологи прокомментировали решение Всемирного конгресса вакцин признать препарат от американской компании Moderna и Национального института здоровья США лучшим для профилактики COVID-19.
Она обошла в рейтинге вакцины от AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech, а также российский "Спутник V" и препарат для животных Zoetis.

"Женский конкурс красоты"

Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил в беседе с RT, что "Спутник V" признали лучшим те государства, которые настоятельно хотят его приобрести. Он назвал решение конгресса "антироссийскими играми".
"Как же эти страны могут считать эту вакцину не лучшей, если они просят прислать и договариваются о приобретении именно ее? Она показала себя с самой лучшей стороны: у нас нет ни гибели после этого, никаких осложнений типа тромбозов, как после AstraZeneca", — напомнил ученый.
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Врач-иммунолог Владислав Жемчугов согласился, что препарат от Центра Гамалеи превосходит вакцину Moderna: в частности, по составу, действию и эффективности.
"Moderna может вызывать генетические перестройки в организме и отдаленные последствия. Наша вакцина "Спутник V" лучше, чем Moderna, она безопаснее. Этот конкурс — как женский конкурс красоты. Все эти конкурсы смешны", — заявил Жемчугов в эфире радио Sputnik.

"Гонка вооружений"

Как считает декан факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев, конкуренция вакцин на Западе стала напоминать гонку вооружений.
"Действительно, есть гонка, которая обуславливается не только медицинскими факторами, но еще фактором экономическим и даже политическим. То есть вакцины стали фактором большой политики. И новость о выделении Moderna в качестве лучшей вакцины тоже является элементом этой политической борьбы", — сказал он в эфире радио Sputnik.
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Заслуженный врач, член Совета Федерации Владимир Круглый также предположил, что победа вакцины Moderna политизирована.
"Американские организаторы конгресса не раскрыли критерии, по которым сравнивали вакцины. Кроме того, ряд вакцин уже хорошо зарекомендовали себя на национальном и международном уровне. Это российский препарат "Спутник V" и немецкий Pfizer. Наша вакцина показала хорошую эффективность и безопасность при использовании", — объяснил парламентарий.
Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, в свою очередь, отметил, что препарат американской компании вряд ли применим для гуманитарных целей вакцинирования.
"Если бы Всемирная организация здравоохранения объявила конкурс вакцин, которые могли бы быть за умеренную цену приобретены для стран, которые никогда не имели и не будут в ближайшее время иметь вакцинное производство, я думаю, мы бы с ними там потягались достаточно убедительно", — заявил он РИА Новости.
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Профессор Сколковского института науки и технологий Дмитрий Кулиш отметил, что ситуация с вакцинами затянется на несколько лет.
"Поскольку гонка вакцин стоит на двух ногах: на политической и на экономической, то мы понимаем, что эти ноги довольно устойчивые на длительное время. Политическая компонента будет действовать до тех пор, пока не прекратятся локдауны в странах и закрытие границ. <...> То есть гонка вакцин с нами надолго. Но я всех призываю относиться к ней без эмоций и понимать, что это лучше, чем геополитические разборки, чем войны", — сказал Кулиш.

"А конгресс был в Вашингтоне"

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости назвал выбор Всемирного конгресса вакцин "экономико-политическим решением".
"Цена вопроса — порядка ста миллиардов долларов. Признать "Спутник V" — это отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был, напомню, в Вашингтоне", — сказал Гинцбург.
Он подчеркнул, что препарат от Moderna сделан на той же платформе, что и вакцина компании Pfizer. По словам ученого, отдавать победу последней "совсем было неприлично", ведь количество смертей на сто тысяч прививок там в 25 раз больше, чем у AstraZeneca, от которой уже отказались власти многих стран.
 
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