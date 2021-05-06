https://ria.ru/20210506/vaktsina-1731251178.html
На Всемирном конгрессе вакцин назвали лучшую вакцину от коронавируса
На Всемирном конгрессе вакцин назвали лучшую вакцину от коронавируса
Разработка американской компании Moderna и Национального института здоровья США обошла российский "Спутник V" и была признана лучшей вакциной от COVID-19 на... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T01:31
2021-05-06T01:31
2021-05-06T03:01
распространение коронавируса
вакцина moderna
вакцина "спутник v"
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА новости. Разработка американской компании Moderna и Национального института здоровья США обошла российский "Спутник V" и была признана лучшей вакциной от COVID-19 на проходящем онлайн Всемирном конгрессе вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021) в среду.Препарат компании Moderna, лицензированный для экстренного применения в США и ряде других стран, обошел в рейтинге вакцины AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech, "Спутник V" и препарат для животных Zoetis.Вакцина от Moderna также, по версии организаторов конгресса, является "Лучшей новой технологией/платформой вакцины". В этой категории она обогнала разработки BioNtech, Inovio, Janssen, Medicago, Novavax, Vaccitech и GeneOne Life Science. Параметры, по которым отбирались финалисты и победитель, не уточняются.Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина moderna, вакцина "спутник v", сша, в мире
ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА новости.
Разработка американской компании Moderna
и Национального института здоровья США
обошла российский "Спутник V
" и была признана лучшей вакциной от COVID-19
на проходящем онлайн Всемирном конгрессе вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021) в среду.
Препарат компании Moderna, лицензированный для экстренного применения в США и ряде других стран, обошел в рейтинге вакцины AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech, "Спутник V" и препарат для животных Zoetis.
Вакцина от Moderna также, по версии организаторов конгресса, является "Лучшей новой технологией/платформой вакцины". В этой категории она обогнала разработки BioNtech, Inovio, Janssen, Medicago, Novavax, Vaccitech и GeneOne Life Science. Параметры, по которым отбирались финалисты и победитель, не уточняются.
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet
(91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ
) и НИЦ Гамалеи.