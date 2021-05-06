https://ria.ru/20210506/ukraina-1731334611.html
Белый дом поддержал вступление Украины в НАТО
Белый дом поддержал вступление Украины в НАТО
Администрация президента США Джо Байдена считает, что двери НАТО должны оставаться открытыми для новых членов, заявила в четверг журналистам представитель... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T19:10
2021-05-06T19:10
2021-05-06T23:09
верховная рада украины
джо байден
администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена считает, что двери НАТО должны оставаться открытыми для новых членов, заявила в четверг журналистам представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя возможность присоединения Украины к альянсу."Администрация Байдена привержена тому принципу, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, когда те выполнят обязательства для вступления и внесут вклад в усиление евроатлантической безопасности", — сказала Жан-Пьер в ходе брифинга.Она утвердительно ответила на вопрос журналиста о том, означает ли это, что США поддерживают стремление Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016-го были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
https://ria.ru/20210506/ukraina-1731303998.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210503/nato-1731018317.html
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верховная рада украины, джо байден, администрация президента сша, нато, сша, в мире, украина