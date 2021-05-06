США поддержали вступление Украины в НАТО, заявили в Киеве
17:42 06.05.2021 (обновлено: 17:49 06.05.2021)
© REUTERS / Efrem Lukatsky, PoolПрезидент Украины Владимир Зеленский и Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
КИЕВ, 6 мая – РИА Новости. США в очередной раз подтвердили поддержку получения Украиной плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном состоялась в четверг в Киеве. После нее Блинкен заявил, что обсудил с украинским президентом евроатлантические перспективы Украины, борьбу с коррупцией и "угрозы со стороны РФ".
"Мы получили сегодня очередное подтверждение полной поддержки со стороны Соединенных Штатов получения Украиной ПДЧ. Но в альянсе много участников, поэтому работа продолжается. США в очередной раз подтвердили, что это наш стратегический партнер, который поддерживает вступление Украины в НАТО", - цитирует Ермака офис президента Украины.
Он отметил, что украинская и американская стороны обсуждают различные форматы взаимодействия по укреплению безопасности в Черном море, в частности геополитические и военные.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.