https://ria.ru/20210506/ukraina-1731324764.html

США поддержали вступление Украины в НАТО, заявили в Киеве

США поддержали вступление Украины в НАТО, заявили в Киеве

США в очередной раз подтвердили поддержку получения Украиной плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T17:42

2021-05-06T17:42

2021-05-06T17:49

андрей ермак

верховная рада украины

нато

владимир зеленский

андерс фог расмуссен

сша

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 6 мая – РИА Новости. США в очередной раз подтвердили поддержку получения Украиной плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.Встреча президента Украины Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном состоялась в четверг в Киеве. После нее Блинкен заявил, что обсудил с украинским президентом евроатлантические перспективы Украины, борьбу с коррупцией и "угрозы со стороны РФ"."Мы получили сегодня очередное подтверждение полной поддержки со стороны Соединенных Штатов получения Украиной ПДЧ. Но в альянсе много участников, поэтому работа продолжается. США в очередной раз подтвердили, что это наш стратегический партнер, который поддерживает вступление Украины в НАТО", - цитирует Ермака офис президента Украины.Он отметил, что украинская и американская стороны обсуждают различные форматы взаимодействия по укреплению безопасности в Черном море, в частности геополитические и военные.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210503/nato-1731018317.html

https://ria.ru/20210419/nato-1728865460.html

сша

киев

украина

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андрей ермак, верховная рада украины, нато, владимир зеленский, андерс фог расмуссен, сша, киев, украина, в мире