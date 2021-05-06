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США поддержали вступление Украины в НАТО, заявили в Киеве
США поддержали вступление Украины в НАТО, заявили в Киеве
США в очередной раз подтвердили поддержку получения Украиной плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T17:42
2021-05-06T17:49
андрей ермак
верховная рада украины
нато
владимир зеленский
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украина
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КИЕВ, 6 мая – РИА Новости. США в очередной раз подтвердили поддержку получения Украиной плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.Встреча президента Украины Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном состоялась в четверг в Киеве. После нее Блинкен заявил, что обсудил с украинским президентом евроатлантические перспективы Украины, борьбу с коррупцией и "угрозы со стороны РФ"."Мы получили сегодня очередное подтверждение полной поддержки со стороны Соединенных Штатов получения Украиной ПДЧ. Но в альянсе много участников, поэтому работа продолжается. США в очередной раз подтвердили, что это наш стратегический партнер, который поддерживает вступление Украины в НАТО", - цитирует Ермака офис президента Украины.Он отметил, что украинская и американская стороны обсуждают различные форматы взаимодействия по укреплению безопасности в Черном море, в частности геополитические и военные.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20210503/nato-1731018317.html
https://ria.ru/20210419/nato-1728865460.html
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андрей ермак, верховная рада украины, нато, владимир зеленский, андерс фог расмуссен, сша, киев, украина, в мире

США поддержали вступление Украины в НАТО, заявили в Киеве

17:42 06.05.2021 (обновлено: 17:49 06.05.2021)
 
© REUTERS / Efrem Lukatsky, PoolПрезидент Украины Владимир Зеленский и Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© REUTERS / Efrem Lukatsky, Pool
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КИЕВ, 6 мая – РИА Новости. США в очередной раз подтвердили поддержку получения Украиной плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном состоялась в четверг в Киеве. После нее Блинкен заявил, что обсудил с украинским президентом евроатлантические перспективы Украины, борьбу с коррупцией и "угрозы со стороны РФ".
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Дуда рассказал, когда в НАТО намерены обсудить членство Украины в альянсе
"Мы получили сегодня очередное подтверждение полной поддержки со стороны Соединенных Штатов получения Украиной ПДЧ. Но в альянсе много участников, поэтому работа продолжается. США в очередной раз подтвердили, что это наш стратегический партнер, который поддерживает вступление Украины в НАТО", - цитирует Ермака офис президента Украины.
Он отметил, что украинская и американская стороны обсуждают различные форматы взаимодействия по укреплению безопасности в Черном море, в частности геополитические и военные.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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Андрей ЕрмакВерховная Рада УкраиныНАТОВладимир ЗеленскийАндерс Фог РасмуссенСШАКиевУкраинаВ мире
 
 
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