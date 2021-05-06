https://ria.ru/20210506/ukraina-1731303998.html

Кравчук допустил превращение Украины в ядерную державу

Кравчук допустил превращение Украины в ядерную державу

Украина может стать ядерной державой, заявил в эфире телеканала "Перший" председатель киевской делегации в Трехсторонней группе по Донбассу Леонид Кравчук. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T14:54

2021-05-06T14:54

2021-05-06T15:26

леонид кравчук

нато

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Украина может стать ядерной державой, заявил в эфире телеканала "Перший" председатель киевской делегации в Трехсторонней группе по Донбассу Леонид Кравчук.По его мнению, у Киева есть технические возможности, чтобы иметь ядерное оружие, но стоить это будет не менее 80 миллиардов долларов. К тому же, отметил Кравчук, мировое сообщество неоднозначно реагирует на действия стран, у которых есть подобное вооружение. "Действительно ли достижение ядерного статуса является выходом из ситуации? Хотя ядерное оружие является оружием сдерживания, в Европе только сумасшедший может его применять. Люди думают, что если у нас будет ядерное оружие, мы станем намного сильнее, чем сейчас. Сейчас у нас достаточно сильная армия. Сейчас есть возможности использовать другие виды оружия. Я не думаю, что нам сейчас надо думать о ядерном оружии", — сказал дипломат.Бывший президент Украины призвал больше думать над тем, как стать членом Евросоюза и НАТО, тем более что страна пользуется поддержкой со стороны Запада.В 1994 году Киев, Москва, Вашингтон, Париж и Лондон подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировала свой ядерный потенциал. Россия, США и Великобритания, в свою очередь, гарантировали ей безопасность.

https://ria.ru/20210423/kravchuk-1729658832.html

https://ria.ru/20210503/nato-1731011518.html

москва

лондон

сша

украина

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леонид кравчук, нато, евросоюз, москва, лондон, сша, украина