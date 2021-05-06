https://ria.ru/20210506/ukraina-1731285543.html

Украинцев с российскими паспортами назвали "недогражданами"

Украинцев с российскими паспортами назвали "недогражданами"

Получившие российские паспорта жители Донбасса — "недограждане", заявил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T12:09

2021-05-06T12:09

2021-05-06T14:51

россия

георгий тука

луганская народная республика

донецкая народная республика

петр порошенко

дмитрий песков

украина

в мире

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Получившие российские паспорта жители Донбасса — "недограждане", заявил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука в эфире телеканала "Обозреватель".По его мнению, в выдаваемых документах нет отметки о регистрации, что подразумевает отсутствие у обладателей паспортов многих прав "настоящих граждан России". Речь идет о возможности получать пенсии и голосовать. Однако, как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, двойное гражданство жителей Донбасса не считается помехой для участия в выборах.В ноябре 2014 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде": с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше, с середины лета 2014 года. С апреля 2015-го власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.Жители самопровозглашенных ЛНР и ДНР получают российские паспорта в соответствии с указом президента. Этот вопрос носит чисто гуманитарный характер, и у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, заявлял ранее Владимир Путин. С конца апреля 2019 года в Ростовской области работают центры выдачи российских паспортов, где жители ЛНР и ДНР могут их получить в упрощенном порядке.

https://ria.ru/20210407/dnr-1727220827.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210505/donbass-1731246010.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, георгий тука, луганская народная республика, донецкая народная республика, петр порошенко, дмитрий песков, украина, в мире