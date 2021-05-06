Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210506/ukraina-1731279382.html
Пушков рассказал, за сколько США "покупают" Украину
Пушков рассказал, за сколько США "покупают" Украину
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена о том, что Вашингтон с 2014 года выделил Украине свыше 4,6... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T11:22
2021-05-06T12:24
энтони блинкен
g7
алексей пушков
владимир зеленский
джо байден
вашингтон (город)
сша
киев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564586143_0:161:3226:1976_1920x0_80_0_0_12570282e21f66d7bcc502adafda8758.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена о том, что Вашингтон с 2014 года выделил Украине свыше 4,6 миллиарда долларов материальной помощи.По мнению члена Совфеда, большая часть средств пошла на поставки оружия. Он подчеркнул, что единственной целью США было "вооружить Украину против России"."От американской "помощи" не выиграл ни один житель страны. Ее цель — поощрение антироссийской ориентации Киева. Так США задешево — а 4,6 миллиарда за семь лет это очень немного — покупают Украину", — написал Пушков в своем Telegram-канале.Блинкен накануне прибыл в Киев прямиком из Лондона, где проходила министерская встреча G7. Он стал первым представителем администрации президента Джо Байдена, посетившим Украину. Сегодня госсекретарь встретится с Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и, наконец, своим коллегой Дмитрием Кулебой. Также Блинкен пообщается с представителями украинского гражданского общества.В заявлении Госдепартамента, обнародованном незадолго до поездки Блинкена, отмечается, что глава американской дипломатии едет в Киев с целью подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитету и территориальной целостности страны.
https://radiosputnik.ria.ru/20210505/ukraina-1731214964.html
https://ria.ru/20210506/anneksiya-1731254720.html
вашингтон (город)
сша
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564586143_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_6c0ebe467133153905dd09e720c265f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
энтони блинкен, g7, алексей пушков, владимир зеленский, джо байден, вашингтон (город), сша, киев, украина, в мире

Пушков рассказал, за сколько США "покупают" Украину

11:22 06.05.2021 (обновлено: 12:24 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена о том, что Вашингтон с 2014 года выделил Украине свыше 4,6 миллиарда долларов материальной помощи.
По мнению члена Совфеда, большая часть средств пошла на поставки оружия. Он подчеркнул, что единственной целью США было "вооружить Украину против России".
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
5 мая, 16:35В мире
МИД Украины увидел "сигнал" в визите госсекретаря США в Киев
"От американской "помощи" не выиграл ни один житель страны. Ее цель — поощрение антироссийской ориентации Киева. Так США задешево — а 4,6 миллиарда за семь лет это очень немного — покупают Украину", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Блинкен накануне прибыл в Киев прямиком из Лондона, где проходила министерская встреча G7. Он стал первым представителем администрации президента Джо Байдена, посетившим Украину. Сегодня госсекретарь встретится с Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и, наконец, своим коллегой Дмитрием Кулебой. Также Блинкен пообщается с представителями украинского гражданского общества.
В заявлении Госдепартамента, обнародованном незадолго до поездки Блинкена, отмечается, что глава американской дипломатии едет в Киев с целью подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитету и территориальной целостности страны.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
Вчера, 04:08
Глава МИД Украины заявил об угрозе "ползучей аннексии" со стороны России
 
Энтони БлинкенG7Алексей ПушковВладимир ЗеленскийДжо БайденВашингтон (город)СШАКиевУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Блинкен назвал визит в Киев продуктивным
03:17Врач объяснил, на что указывают холодные руки
03:11NYT: США могут забраковать 70 миллионов доз вакцины J&J от коронавируса
03:08Глава ЛНР считает, что Путин и Байден на встрече обсудят Донбасс
03:05В ЛНР не ожидают наступления украинских силовиков в ближайшее время
02:27В Южной Каролине утвердили расстрел как один из видов смертной казни
02:11Врач дал советы по борьбе с постковидным синдромом
02:01В соцсетях запускают проект о роли искусства в победе в ВОВ
01:52Стрелком, ранившим трех человек в школе в США, оказалась шестиклассница
01:34"Легче не становится": Бузова со слезами рассказала о своем состоянии
01:33Байден продлил режим ЧС в отношении Сирии
01:30Минприроды объяснило гибель десятков тюленей в Каспийском море
01:20Астронавт НАСА сравнила полеты на "Союзе" и Crew Dragon
01:03Бразильская полиция объяснила проведение операции в фавелах с 25 жертвами
00:58Беспилотник ОБСЕ вновь аварийно приземлился в Донбассе из-за помех
00:48В Москве перекроют ряд улиц для подготовки к Параду Победы
00:44На Красной площади пройдет генеральная репетиция Парада Победы
00:40Минобороны рассказало, как СССР гасил конфликты в послевоенной Польше
00:34Минобороны рассказало, как Красная армия помогала Польше лекарствами
00:27Минобороны рассказало, как Красная армия делилась своим хлебом с Польшей
Лента новостейМолния