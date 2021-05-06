https://ria.ru/20210506/ukraina-1731279382.html
Пушков рассказал, за сколько США "покупают" Украину
Пушков рассказал, за сколько США "покупают" Украину
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена о том, что Вашингтон с 2014 года выделил Украине свыше 4,6... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T11:22
2021-05-06T11:22
2021-05-06T12:24
энтони блинкен
g7
алексей пушков
владимир зеленский
джо байден
вашингтон (город)
сша
киев
украина
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена о том, что Вашингтон с 2014 года выделил Украине свыше 4,6 миллиарда долларов материальной помощи.По мнению члена Совфеда, большая часть средств пошла на поставки оружия. Он подчеркнул, что единственной целью США было "вооружить Украину против России"."От американской "помощи" не выиграл ни один житель страны. Ее цель — поощрение антироссийской ориентации Киева. Так США задешево — а 4,6 миллиарда за семь лет это очень немного — покупают Украину", — написал Пушков в своем Telegram-канале.Блинкен накануне прибыл в Киев прямиком из Лондона, где проходила министерская встреча G7. Он стал первым представителем администрации президента Джо Байдена, посетившим Украину. Сегодня госсекретарь встретится с Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и, наконец, своим коллегой Дмитрием Кулебой. Также Блинкен пообщается с представителями украинского гражданского общества.В заявлении Госдепартамента, обнародованном незадолго до поездки Блинкена, отмечается, что глава американской дипломатии едет в Киев с целью подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитету и территориальной целостности страны.
https://radiosputnik.ria.ru/20210505/ukraina-1731214964.html
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энтони блинкен, g7, алексей пушков, владимир зеленский, джо байден, вашингтон (город), сша, киев, украина, в мире