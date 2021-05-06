https://ria.ru/20210506/ucheniya-1731249985.html

Корабли береговой охраны США и Грузии провели учения в Черном море

Корабли береговой охраны США и Грузии провели учения в Черном море

Корабли береговой охраны США и Грузии провели ряд учений в Черном море, заявил шестой флот ВМС США. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T00:42

2021-05-06T00:42

2021-05-06T00:44

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Корабли береговой охраны США и Грузии провели ряд учений в Черном море, заявил шестой флот ВМС США.Ранее в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ) сообщили, что сторожевой корабль "Гамильтон" береговой охраны США зашел в Черное море, за ним следят силы Черноморского флота. Шестой флот США подтвердил, что "Гамильтон" находится в Черном море.Шестой флот США, штаб-квартира которого находится в итальянском Неаполе, проводит полный спектр военно-морских операций, часто - совместно с союзниками и партнерами из других государственных ведомств.

https://ria.ru/20210428/lavrov-1730262025.html

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2021

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сша, грузия, в мире