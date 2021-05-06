Корабли береговой охраны США и Грузии провели учения в Черном море
00:42 06.05.2021 (обновлено: 00:44 06.05.2021)
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Корабли береговой охраны США и Грузии провели ряд учений в Черном море, заявил шестой флот ВМС США.
Ранее в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ) сообщили, что сторожевой корабль "Гамильтон" береговой охраны США зашел в Черное море, за ним следят силы Черноморского флота. Шестой флот США подтвердил, что "Гамильтон" находится в Черном море.
"Катер береговой охраны США "Гамильтон" прибыл в Батуми для встречи с официальными лицами из береговой охраны Грузии, министерства обороны Грузии и посольствами США в Тбилиси. Береговая охрана Грузии и США в последние несколько дней работали вместе в Черном море, проведя ряд тренировок и учений", - говорится в сообщении шестого флота США в Twitter.
Шестой флот США, штаб-квартира которого находится в итальянском Неаполе, проводит полный спектр военно-морских операций, часто - совместно с союзниками и партнерами из других государственных ведомств.
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