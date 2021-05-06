https://ria.ru/20210506/twitter-1731322567.html

В работе Twitter произошел сбой

В работе Twitter произошел сбой

Пользователи Twitter жалуются на сбои в работе соцсети в ряде стран, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T17:22

2021-05-06T17:22

2021-05-06T17:23

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пользователи Twitter жалуются на сбои в работе соцсети в ряде стран, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.В частности, жалобы поступают из США, Японии и Великобритании, при этом на территории России жалоб на сбои не поступало. По данным сервиса, в США более половины сообщивших о сбоях пожаловались на работу сайта (69%), у 16% возникли проблемы с приложением для Android, еще у 13% - с авторизацией.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://radiosputnik.ria.ru/20210430/tvitter-1730647215.html

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великобритания

япония

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, google android, великобритания, япония, сша, twitter, технологии, в мире