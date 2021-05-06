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В работе Twitter произошел сбой
В работе Twitter произошел сбой
Пользователи Twitter жалуются на сбои в работе соцсети в ряде стран, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T17:22
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в мире
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пользователи Twitter жалуются на сбои в работе соцсети в ряде стран, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.В частности, жалобы поступают из США, Японии и Великобритании, при этом на территории России жалоб на сбои не поступало. По данным сервиса, в США более половины сообщивших о сбоях пожаловались на работу сайта (69%), у 16% возникли проблемы с приложением для Android, еще у 13% - с авторизацией.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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россия, google android, великобритания, япония, сша, twitter, технологии, в мире

В работе Twitter произошел сбой

17:22 06.05.2021 (обновлено: 17:23 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пользователи Twitter жалуются на сбои в работе соцсети в ряде стран, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
В частности, жалобы поступают из США, Японии и Великобритании, при этом на территории России жалоб на сбои не поступало. По данным сервиса, в США более половины сообщивших о сбоях пожаловались на работу сайта (69%), у 16% возникли проблемы с приложением для Android, еще у 13% - с авторизацией.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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