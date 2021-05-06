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https://ria.ru/20210506/travma-1730315096.html
"Покажи, где болит". Как быть с психологическими травмами
"Покажи, где болит". Как быть с психологическими травмами
Что такое психологическая травма и почему она (вдруг) у всех появилась? Чем отличаются личная и семейная травмы от коллективной травмы целого народа и страны? Правда ли, что российское общество – травмоцентрическое и все мы ощущаем на себе последствия трагедий прошлых лет. Как травмируются уже в сознательном возрасте и можно ли избежать этого?
2021-05-06T12:00
2021-05-06T12:00
яснопонятно
подкаст
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"Покажи, где болит". Как быть с психологическими травмами
Что такое психологическая травма и почему они (вдруг) у всех появились? Чем отличаются личная и семейная травмы от коллективной травмы целого народа и страны? Правда ли, что российское общество – травмоцетрическое, и все мы ощущаем на себе последствия трагедий прошлых лет. Как травмируются уже в сознательном возрасте и можно ли избежать этого?
audio/mpeg
"Покажи, где болит". Как быть с психологическими травмами
Что такое психологическая травма и почему они (вдруг) у всех появились? Чем отличаются личная и семейная травмы от коллективной травмы целого народа и страны? Правда ли, что российское общество – травмоцетрическое, и все мы ощущаем на себе последствия трагедий прошлых лет. Как травмируются уже в сознательном возрасте и можно ли избежать этого?
audio/mpeg
Слово "травма" происходит от древнегреческого "рана". Но уже в современной медицинской и психиатрической литературе термин стал трактоваться и как "рана сознания" в результате эмоционального шока, нарушающего в человеке или в социуме осмысление времени, себя и мира. Говорим об этом с антропологом, психотерапевтом, автором курса лекций про травму Еленой Миськовой.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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аудио, подкаст

"Покажи, где болит". Как быть с психологическими травмами

12:00 06.05.2021
 
ЯсноПонятно
"Покажи, где болит". Как быть с психологическими травмами
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Что такое психологическая травма и почему она (вдруг) у всех появилась? Чем отличаются личная и семейная травмы от коллективной травмы целого народа и страны? Правда ли, что российское общество – травмоцентрическое и все мы ощущаем на себе последствия трагедий прошлых лет. Как травмируются уже в сознательном возрасте и можно ли избежать этого?
Слово "травма" происходит от древнегреческого "рана". Но уже в современной медицинской и психиатрической литературе термин стал трактоваться и как "рана сознания" в результате эмоционального шока, нарушающего в человеке или в социуме осмысление времени, себя и мира. Говорим об этом с антропологом, психотерапевтом, автором курса лекций про травму Еленой Миськовой.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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