Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210506/torgpredstvo-1731297672.html
Создание торгпредства России в Германии стало знаковым для Европы
Создание торгпредства России в Германии стало знаковым для Европы
Создание торгпредства РСФСР в Германии 100 лет назад стало знаковым событием в истории Европы, которое продемонстрировало возможности взаимовыгодного обмена и... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T14:06
2021-05-06T14:06
россия
германия
берлин (город)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/147869/99/1478699906_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_318fdd3019cab3985217eab18e5d4f03.jpg
БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Создание торгпредства РСФСР в Германии 100 лет назад стало знаковым событием в истории Европы, которое продемонстрировало возможности взаимовыгодного обмена и формирование системы экономических связей на фоне репарационных ультиматумов и политического давления, заявил РИА Новости торговый представитель России в ФРГ Андрей Соболев.Шестого мая текущего года исполняется 100 лет со дня подписания в Берлине Советско-Германского временного соглашения "О торгово-экономических отношениях". В этой связи в Берлине приступил к работе первый советский торговый представитель в Германии Борис Стомоняков.Германия традиционно выступает сегодня одним из ключевых торгово-экономических партнеров России. На фоне пандемии коронавируса и усиления политической напряженности между Берлином и Москвой объем торговли между Россией и Германией упал в 2020 году на 22,2%, до 45 миллиардов, достигнув самого низкого уровня с 2005 года, сообщил ранее Восточный комитет немецкой экономики (OA).
https://ria.ru/20210429/nauka-1730564404.html
россия
германия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/147869/99/1478699906_567:0:2919:1764_1920x0_80_0_0_11eee0673fe5d25ad6c896a4f2b3f40c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, германия, берлин (город), экономика

Создание торгпредства России в Германии стало знаковым для Европы

14:06 06.05.2021
 
© AFP 2021 / Christof StacheПосетители в здании рейхстага в Берлине, Германия
Посетители в здании рейхстага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© AFP 2021 / Christof Stache
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Создание торгпредства РСФСР в Германии 100 лет назад стало знаковым событием в истории Европы, которое продемонстрировало возможности взаимовыгодного обмена и формирование системы экономических связей на фоне репарационных ультиматумов и политического давления, заявил РИА Новости торговый представитель России в ФРГ Андрей Соболев.
Шестого мая текущего года исполняется 100 лет со дня подписания в Берлине Советско-Германского временного соглашения "О торгово-экономических отношениях". В этой связи в Берлине приступил к работе первый советский торговый представитель в Германии Борис Стомоняков.
"Это было знаковое и уникальное событие, которое продемонстрировало возможности взаимовыгодного обмена и формирование системы экономических связей на фоне репарационных ультиматумов и политического давления", - заявил Соболев, добавив, что в столетний юбилей создания торгового представительства РСФСР в Германии важно "анализировать данный опыт для прогресса в сфере сегодняшнего двухстороннего экономического сотрудничества".
Германия традиционно выступает сегодня одним из ключевых торгово-экономических партнеров России. На фоне пандемии коронавируса и усиления политической напряженности между Берлином и Москвой объем торговли между Россией и Германией упал в 2020 году на 22,2%, до 45 миллиардов, достигнув самого низкого уровня с 2005 года, сообщил ранее Восточный комитет немецкой экономики (OA).
Трамвай на водородном топливе - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 18:54
Россия и Германия договорились реализовать совместные проекты по водороду
 
РоссияГерманияБерлин (город)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Блинкен назвал визит в Киев продуктивным
03:17Врач объяснил, на что указывают холодные руки
03:11NYT: США могут забраковать 70 миллионов доз вакцины J&J от коронавируса
03:08Глава ЛНР считает, что Путин и Байден на встрече обсудят Донбасс
03:05В ЛНР не ожидают наступления украинских силовиков в ближайшее время
02:27В Южной Каролине утвердили расстрел как один из видов смертной казни
02:11Врач дал советы по борьбе с постковидным синдромом
02:01В соцсетях запускают проект о роли искусства в победе в ВОВ
01:52Стрелком, ранившим трех человек в школе в США, оказалась шестиклассница
01:34"Легче не становится": Бузова со слезами рассказала о своем состоянии
01:33Байден продлил режим ЧС в отношении Сирии
01:30Минприроды объяснило гибель десятков тюленей в Каспийском море
01:20Астронавт НАСА сравнила полеты на "Союзе" и Crew Dragon
01:03Бразильская полиция объяснила проведение операции в фавелах с 25 жертвами
00:58Беспилотник ОБСЕ вновь аварийно приземлился в Донбассе из-за помех
00:48В Москве перекроют ряд улиц для подготовки к Параду Победы
00:44На Красной площади пройдет генеральная репетиция Парада Победы
00:40Минобороны рассказало, как СССР гасил конфликты в послевоенной Польше
00:34Минобороны рассказало, как Красная армия помогала Польше лекарствами
00:27Минобороны рассказало, как Красная армия делилась своим хлебом с Польшей
Лента новостейМолния