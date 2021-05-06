Создание торгпредства России в Германии стало знаковым для Европы
БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Создание торгпредства РСФСР в Германии 100 лет назад стало знаковым событием в истории Европы, которое продемонстрировало возможности взаимовыгодного обмена и формирование системы экономических связей на фоне репарационных ультиматумов и политического давления, заявил РИА Новости торговый представитель России в ФРГ Андрей Соболев.
Шестого мая текущего года исполняется 100 лет со дня подписания в Берлине Советско-Германского временного соглашения "О торгово-экономических отношениях". В этой связи в Берлине приступил к работе первый советский торговый представитель в Германии Борис Стомоняков.
"Это было знаковое и уникальное событие, которое продемонстрировало возможности взаимовыгодного обмена и формирование системы экономических связей на фоне репарационных ультиматумов и политического давления", - заявил Соболев, добавив, что в столетний юбилей создания торгового представительства РСФСР в Германии важно "анализировать данный опыт для прогресса в сфере сегодняшнего двухстороннего экономического сотрудничества".
Германия традиционно выступает сегодня одним из ключевых торгово-экономических партнеров России. На фоне пандемии коронавируса и усиления политической напряженности между Берлином и Москвой объем торговли между Россией и Германией упал в 2020 году на 22,2%, до 45 миллиардов, достигнув самого низкого уровня с 2005 года, сообщил ранее Восточный комитет немецкой экономики (OA).