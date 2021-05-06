https://ria.ru/20210506/torgpredstvo-1731297672.html

Создание торгпредства России в Германии стало знаковым для Европы

Создание торгпредства России в Германии стало знаковым для Европы

Создание торгпредства РСФСР в Германии 100 лет назад стало знаковым событием в истории Европы, которое продемонстрировало возможности взаимовыгодного обмена и... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T14:06

2021-05-06T14:06

2021-05-06T14:06

россия

германия

берлин (город)

экономика

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БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Создание торгпредства РСФСР в Германии 100 лет назад стало знаковым событием в истории Европы, которое продемонстрировало возможности взаимовыгодного обмена и формирование системы экономических связей на фоне репарационных ультиматумов и политического давления, заявил РИА Новости торговый представитель России в ФРГ Андрей Соболев.Шестого мая текущего года исполняется 100 лет со дня подписания в Берлине Советско-Германского временного соглашения "О торгово-экономических отношениях". В этой связи в Берлине приступил к работе первый советский торговый представитель в Германии Борис Стомоняков.Германия традиционно выступает сегодня одним из ключевых торгово-экономических партнеров России. На фоне пандемии коронавируса и усиления политической напряженности между Берлином и Москвой объем торговли между Россией и Германией упал в 2020 году на 22,2%, до 45 миллиардов, достигнув самого низкого уровня с 2005 года, сообщил ранее Восточный комитет немецкой экономики (OA).

https://ria.ru/20210429/nauka-1730564404.html

россия

германия

берлин (город)

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россия, германия, берлин (город), экономика