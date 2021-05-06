https://ria.ru/20210506/teatr-1730698084.html

В Большом театре поставили оперу по "Дневнику Анны Франк"

В Большом театре поставили оперу по "Дневнику Анны Франк"

Большой театр представит одноактные оперы, посвященные Второй Мировой войне, сообщила пресс-служба ГАБТа. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T06:35

2021-05-06T06:35

2021-05-06T08:17

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анна франк

большой театр

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Большой театр представит одноактные оперы, посвященные Второй Мировой войне, сообщила пресс-служба ГАБТа.Премьера должна была состояться год назад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Из-за пандемии эта работа была перенесена.Постановку одноактных опер осуществляют: дирижер Филипп Чижевский, режиссер Ханс-Йоахим Фрай, художник Петр Окунев. Главные партии исполнят Александра Наношкина и Наталья Риттер (Анна Франк), Екатерина Ферзба и Ирина Хрулева (Софи Шоль), а также Василий Гафнер, Василий Соколов (Ханс Шоль).Опера Григория Фрида написана по дневнику Анны Франк, одному из самых впечатляющих документов Второй Мировой войны.Опера современного немецкого композитора Удо Циммермана "Белая роза" (1986) рассказывает о событиях в годы войны. "Белая роза" — это подпольная антифашистская организация, созданная в 1942 году студентами Мюнхенского университета. Название они придумали, вдохновившись заглавием одного из романов немецкого антивоенного писателя Бруно Травена.Премьерные спектакли пройдут в ГАБТе 6, 7 и 8 мая.

https://ria.ru/20210503/teatry-1730141274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

опера, театр, новости культуры, анна франк, большой театр