https://ria.ru/20210506/teatr-1730698084.html
В Большом театре поставили оперу по "Дневнику Анны Франк"
В Большом театре поставили оперу по "Дневнику Анны Франк"
Большой театр представит одноактные оперы, посвященные Второй Мировой войне, сообщила пресс-служба ГАБТа. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T06:35
2021-05-06T06:35
2021-05-06T08:17
опера
культура
театр
новости культуры
анна франк
большой театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575748019_0:292:756:717_1920x0_80_0_0_9b73056730b7737c0240c94a474ce9ac.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Большой театр представит одноактные оперы, посвященные Второй Мировой войне, сообщила пресс-служба ГАБТа.Премьера должна была состояться год назад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Из-за пандемии эта работа была перенесена.Постановку одноактных опер осуществляют: дирижер Филипп Чижевский, режиссер Ханс-Йоахим Фрай, художник Петр Окунев. Главные партии исполнят Александра Наношкина и Наталья Риттер (Анна Франк), Екатерина Ферзба и Ирина Хрулева (Софи Шоль), а также Василий Гафнер, Василий Соколов (Ханс Шоль).Опера Григория Фрида написана по дневнику Анны Франк, одному из самых впечатляющих документов Второй Мировой войны.Опера современного немецкого композитора Удо Циммермана "Белая роза" (1986) рассказывает о событиях в годы войны. "Белая роза" — это подпольная антифашистская организация, созданная в 1942 году студентами Мюнхенского университета. Название они придумали, вдохновившись заглавием одного из романов немецкого антивоенного писателя Бруно Травена.Премьерные спектакли пройдут в ГАБТе 6, 7 и 8 мая.
https://ria.ru/20210503/teatry-1730141274.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575748019_0:221:756:788_1920x0_80_0_0_a0f31a311e5c547b4b9d5caff4507634.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
опера, театр, новости культуры, анна франк, большой театр
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Большой театр представит одноактные оперы, посвященные Второй Мировой войне, сообщила пресс-служба ГАБТа.
"На Камерной сцене Большого театра имени Покровского премьера одноактных опер "Дневник Анны Франк" Григория Фрида и "Белая роза" Удо Циммермана, посвященных Второй Мировой войне", — говорится в сообщении театра.
Премьера должна была состояться год назад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Из-за пандемии эта работа была перенесена.
Постановку одноактных опер осуществляют: дирижер Филипп Чижевский, режиссер Ханс-Йоахим Фрай, художник Петр Окунев. Главные партии исполнят Александра Наношкина и Наталья Риттер (Анна Франк), Екатерина Ферзба и Ирина Хрулева (Софи Шоль), а также Василий Гафнер, Василий Соколов (Ханс Шоль).
Опера Григория Фрида написана по дневнику Анны Франк, одному из самых впечатляющих документов Второй Мировой войны.
Опера современного немецкого композитора Удо Циммермана "Белая роза" (1986) рассказывает о событиях в годы войны. "Белая роза" — это подпольная антифашистская организация, созданная в 1942 году студентами Мюнхенского университета. Название они придумали, вдохновившись заглавием одного из романов немецкого антивоенного писателя Бруно Травена.
Премьерные спектакли пройдут в ГАБТе 6, 7 и 8 мая.