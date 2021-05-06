https://ria.ru/20210506/strizhi-1730643002.html

Авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи"

Авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи"

"Стрижи" – авиационная группа высшего пилотажа Военно-космических сил России. Входит в состав Центра показа авиационной техники Государственного центра... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T03:25

2021-05-06T03:25

2021-05-06T03:25

россия

стрижи (пилотажная группа)

справки

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"Стрижи" – авиационная группа высшего пилотажа Военно-космических сил России. Входит в состав Центра показа авиационной техники Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний (Липецк). Базируется на расположенном в 60 километрах от Москвы аэродроме Кубинка. "Стрижи" выполняют групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29.Формирование группы военных летчиков, в совершенстве владеющих техникой высшего пилотажа, для выполнения демонстрационных полетов на МиГ-29 началось в истребительном авиаполку в Кубинке (Московская область) в середине 1980-х годов, когда самолеты этого типа только осваивались в Военно-воздушных силах страны. Опытные летчики быстро освоили новую технику и пилотаж в строю из шести машин, минимальное расстояние между которыми доходило до трех метров. Официальным днем рождения группы считается 6 мая 1991 года, когда она впервые выступила на авиационном показе под названием "Стрижи" на истребителях МиГ-29 в собственной оригинальной бело-синей раскраске. У самолетов были белые фюзеляжи и ярко-синие кили, по бортам – синие молнии, на воздухозаборниках под наплывами появились эмблемы группы – черные стрижи на красном фоне. В октябре 1991 года "Стрижи" впервые выступили за границей на авиабазе Уппсала (Uppsala) в Швеции. Первая публичная зарубежная премьера группы состоялась в мае 1992 года во Франции на воздушном празднике, посвященном 50-летию эскадрильи "Нормандия-Неман". Группа поразила французских зрителей своим мастерством, тогда шестерка плотным строем выполнила практически полный набор фигур высшего пилотажа. Постоянно менялся строй самолетов – "пеленг" переходил в "конверт", "крест", "пирамиду", "крыло" и "звезду". Выступление заканчивалось эффектным роспуском самолетов – "тюльпаном", который сопровождался салютом из устройств выброса тепловых ловушек, имеющихся на истребителях. В последующие годы пилотажная группа с достоинством представляли авиацию России в Малайзии, Бельгии, Таиланде, Венгрии, Нидерландах, Болгарии, США, Вьетнаме, Китае, Монголии, Германии, Казахстане, Чехии, ОАЭ и др. Летчики побывали с визитами более чем в 28 зарубежных странах. В 1993 году "Стрижи" были удостоены звания "Лучшая пилотажная группа мира". Начиная с этого года группа является непременным участником международного авиасалона МАКС. "Стрижи" принимали участие в разные годы в летной программе гидроавиасалона в Геленджике и Международного Военно-морского салона в Санкт-Петербурге, а также в международных авиационных салонах во французском Ле Бурже и британском Фарнборо. Пилотажная группа неоднократно выступала с показательными полетами на многочисленных праздниках, посвященных юбилеям городов, принимала участие в праздновании 850-летия Москвы. Начиная с 1991 года "Стрижи" ежегодно проводили 50 показов.Зимой 2003 года самолеты МиГ-29 группы прошли плановый ремонт и приобрели новую схему окраски. Истребители перекрасили в новую красно-белую форму с ярко-синим силуэтом стрижа сверху и снизу, буквами "МиГ" на килях. Впервые в новом обличье их продемонстрировали публике 15 марта 2003 года во время празднования 65-летия полка. С этого момента начинается активное сотрудничество с пилотажной группой "Русские Витязи". 12 июня 2003 года во время торжеств, посвященных Дню России, впервые с 1957 года над Москвой пролетели боевые самолеты – пилотажные группы "Стрижи" на шести самолетах МиГ-29 и "Русские витязи" на четырех самолетах Су-27. В 2004 году в комплекс показов был включен совместный полет пилотажных групп "Стрижи" и "Русские Витязи" в составе девяти самолетов (пять Су-27 и четыре МиГ-29) в строю "ромб" с выполнением полного комплекса фигур высшего пилотажа. При этом расстояние между самолетами не превышает полутора метров. Факт сам по себе стал мировым рекордом в истории авиации. Эта девятка получила название "кубинский бриллиант". Именно в таком строю "Стрижи" участвуют в воздушной составляющей парадов над Красной площадью 9 мая.Воздушное построение "кубинский бриллиант" официально внесено в книгу рекордов Гинесса. Оно стало визитной карточкой российских пилотов на разных авиашоу мира. "Стрижи" во время своих выступлений демонстрируют большой комплекс фигур высшего пилотажа (петлю Нестерова, косую петлю, бочку и другие), группой самолетов, парой и в одиночку. Всего в их арсенале более 30 фигур высшего пилотажа. В групповых выступлениях меняется и строй самолетов: это такие пилотажные порядки как "пирамида", "молот", "звезда", "стрела", "крест" и "крыло", "копье". Выступление обычно заканчивается эффектным роспуском самолетов "тюльпаном". Каждый из этих зрелищных виражей имеет свое применение в реальном бою. Фигура высшего пилотажа часто помогает уйти от противника. Цель любого истребителя во время воздушного боя – поразить противника, или избежать ответной атаки, увернуться от ракеты. Даже эффектный "салют", который выстреливают самолеты, имеет свой практический смысл. Это отстрел ложных тепловых целей, который в реальном бою позволяет сбить с толку головки самонаведения вражеских ракет. Практически все фигуры высшего пилотажа выполняются на больших перегрузках. При одиночном пилотаже она может составлять девять единиц, то есть на пилота давит тяжесть в девять раз больше его собственного веса. Летная программа группы постоянно совершенствуется. На форуме "Армия-2020", проходившем в августе 2020 года, "Стрижи" впервые представили новую пилотажную программу с участием сразу девяти самолетов МиГ-29 (ранее группа демонстрировала пилотаж на шести истребителя). Все элементы программы, демонстрируемые пилотажной группой, – это плод коллективного творчества летчиков. Каждый новый элемент обязательно моделируется и просчитывается, благодаря чему выступления не только раскрывают красоту и грацию полета, но и показывают мощь Военно-воздушных сил страны и профессионализм пилотов. Безупречность пилотирования, абсолютная слаженность, полеты на грани риска – все это приносит летчикам заслуженный успех, где бы они ни показывали свою программу. "Стрижи" выступают на боевых, а не специально подготовленных для воздушного шоу истребителях. На этих же машинах они в рамках боевой подготовки отрабатывают учебно-боевые задачи, в том числе с реальным поражением воздушных и наземных мишеней на военных полигонах.Командиром авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи" является гвардии подполковник Денис Кузнецов. В летный состав группы, кроме командира, входят еще восемь летчиков: полковник Сергей Осяйкин, подполковник Дмитрий Зубков, майор Дмитрий Рыжеволов, майор Сергей Синькевич, майор Василий Дудников, майор Дмитрий Косоруков, капитан Сергей Дубинко, капитан Сергей Ильчук (по состоянию на 2021 год). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, стрижи (пилотажная группа), справки