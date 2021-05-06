https://ria.ru/20210506/stambul-1731281108.html

В Стамбуле обрушилась покинутая жильцами пятиэтажка

В Стамбуле обрушилась покинутая жильцами пятиэтажка

Пятиэтажное здание, из которого были эвакуированы жильцы, обрушилось в районе Зейтинбурну в Стамбуле, передает телеканал NTV. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T11:33

2021-05-06T11:33

2021-05-06T11:33

стамбул

в мире

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АНКАРА, 6 мая - РИА Новости. Пятиэтажное здание, из которого были эвакуированы жильцы, обрушилось в районе Зейтинбурну в Стамбуле, передает телеканал NTV.Накануне вечером жильцы пожаловались на подозрительный треск в несущих конструкциях дома, после чего власти приняли решение об их экстренной эвакуации.На месте происшествия начаты поисково-спасательные работы. По предварительным данным, пострадавших нет, при обрушении здания были повреждены припаркованные около него автомобили.

https://realty.ria.ru/20200214/1564787412.html

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