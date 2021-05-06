https://ria.ru/20210506/sputniki-1731303466.html

"Роскосмос" создаст еще шесть спутников связи "Гонец-М"

"Роскосмос" создаст еще шесть спутников связи "Гонец-М"

Ещё шесть спутников связи "Гонец-М" планируется произвести к 2025 году, следует из материалов "Роскосмоса", размещённых на сайте госзакупок. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T14:46

2021-05-06T14:46

2021-05-06T15:02

наука

восточный

спутниковая система "гонец"

космос - риа наука

союз

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ещё шесть спутников связи "Гонец-М" планируется произвести к 2025 году, следует из материалов "Роскосмоса", размещённых на сайте госзакупок.Согласно материалам, аппараты с номерами 36, 37 и 38 намечается изготовить к 1 июля 2025 года, аппараты с номерами 39, 40 и 41 - к 1 октября 2025 года. На эти работы должны потратить 3,7 миллиарда рублей.С 2005 года на орбиту выведены 22 спутника "Гонец-М". Следующий запуск трёх аппаратов с номерами 33, 34 и 35 намечается в 2022 году с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный.Низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в глобальном масштабе, включая удаленные и труднодоступные районы, в том числе территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. Штатная группировка системы включает 12 спутников - по три аппарата в четырех орбитальных плоскостях.В 2019 году генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал создание системы со спутниками нового поколения "Гонец", которая будет ориентирована на предоставление услуг "интернета вещей". Вместе с тем, новый "Гонец" будет предоставлять услуги мобильной спутниковой связи. Развертывание системы планируется в 2025-2030 годах, орбитальная группировка будет состоять из 28 космических аппаратов, разнесенных в четырех плоскостях, по семь аппаратов в каждой. Запуски планируется осуществлять с помощью ракет "Союз-2".

https://ria.ru/20210128/sputnik-1594886308.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210428/luna-1730256065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

восточный, спутниковая система "гонец", космос - риа наука, союз, роскосмос, дмитрий рогозин