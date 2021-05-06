Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210506/sputnik-1731318243.html
Бельгийский вирусолог сравнил "Спутник V" и Moderna
Бельгийский вирусолог сравнил "Спутник V" и Moderna
Решение Всемирного конгресса вакцин признать препарат компании Moderna и Национального института здоровья США лучшим было геополитически мотивированным, считает РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T16:48
2021-05-06T19:16
astrazeneca
johnson & johnson
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603650688_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d1e6279e43140ecb8ce659767e070c60.jpg
БРЮССЕЛЬ, 6 мая — РИА Новости. Решение Всемирного конгресса вакцин признать препарат компании Moderna и Национального института здоровья США лучшим было геополитически мотивированным, считает один из ведущих и наиболее цитируемых вирусологов Бельгии в сфере COVID-19 Марк ван Ранст.Накануне Moderna обошла вакцины от AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech, а также российский "Спутник V" и препарат для животных Zoetis."Я бы не придавал этой награде большого значения. Всемирный конгресс вакцин существует уже почти 20 лет и пользуется уважением, особенно по ту сторону Атлантики, но все должны понимать, что на таком уровне вмешивается геополитика", — заявил РИА Новости ван Ранст.Эксперт отметил, что по эффективности "Спутник V" не уступает Moderna. Российский препарат и Pfizer демонстрируют "беспрецедентный уровень эффективности — более 90%", добавил он."Нет особого смысла выносить Moderna или две другие в победители", — сказал он.По словам Ван Ранста, он не умаляет качества и других — менее эффективных — вакцин, таких как AstraZeneca, Johnson &amp; Johnson и Novavax.Вирусолог напомнил, что российский "Спутник V" стал первопроходцем, однако и США не хотят отставать в большой гонке вакцин."С самого начала мы наблюдали в основном политические реакции, высказываемые с целью преуменьшить заслуги российских ученых. &lt;...&gt; Вручение этой награды Moderna, вероятно, в основном экономическое решение", — считает Ван Ранст.Ранее разработчики "Спутника V" сообщили, что число летальных исходов после вакцинации российской вакциной намного ниже, чем у зарубежных аналогов. Так, для Pfizer показатель средней смертности на миллион доз составляет 39,4, для Moderna — 20,2, а для "Спутника" всего два. Исследование провели на основе официальных данных 13 регуляторов в сфере здравоохранения по состоянию на 19 апреля.
https://ria.ru/20210506/golikova-1731310893.html
https://ria.ru/20210506/moderna-1731306668.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603650688_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_764c7c240c2b22b9c2fb6e319b62d9e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
astrazeneca , johnson & johnson, сша

Бельгийский вирусолог сравнил "Спутник V" и Moderna

16:48 06.05.2021 (обновлено: 19:16 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Живойинович / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса вакциной Sputnik V в Белграде
Вакцинация от коронавируса вакциной Sputnik V в Белграде - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Владимир Живойинович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 6 мая — РИА Новости. Решение Всемирного конгресса вакцин признать препарат компании Moderna и Национального института здоровья США лучшим было геополитически мотивированным, считает один из ведущих и наиболее цитируемых вирусологов Бельгии в сфере COVID-19 Марк ван Ранст.
Накануне Moderna обошла вакцины от AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech, а также российский "Спутник V" и препарат для животных Zoetis.
Упаковка однокомпонентной вакцины Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
Вчера, 15:37Распространение коронавируса
Голикова прокомментировала регистрацию вакцины "Спутник Лайт"
"Я бы не придавал этой награде большого значения. Всемирный конгресс вакцин существует уже почти 20 лет и пользуется уважением, особенно по ту сторону Атлантики, но все должны понимать, что на таком уровне вмешивается геополитика", — заявил РИА Новости ван Ранст.
Эксперт отметил, что по эффективности "Спутник V" не уступает Moderna. Российский препарат и Pfizer демонстрируют "беспрецедентный уровень эффективности — более 90%", добавил он.
"Нет особого смысла выносить Moderna или две другие в победители", — сказал он.
По словам Ван Ранста, он не умаляет качества и других — менее эффективных — вакцин, таких как AstraZeneca, Johnson & Johnson и Novavax.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
Вчера, 15:09Распространение коронавируса
Путин: надежность вакцины Moderna станет понятна лишь лет через десять
Вирусолог напомнил, что российский "Спутник V" стал первопроходцем, однако и США не хотят отставать в большой гонке вакцин.
"С самого начала мы наблюдали в основном политические реакции, высказываемые с целью преуменьшить заслуги российских ученых. <...> Вручение этой награды Moderna, вероятно, в основном экономическое решение", — считает Ван Ранст.
Ранее разработчики "Спутника V" сообщили, что число летальных исходов после вакцинации российской вакциной намного ниже, чем у зарубежных аналогов. Так, для Pfizer показатель средней смертности на миллион доз составляет 39,4, для Moderna — 20,2, а для "Спутника" всего два. Исследование провели на основе официальных данных 13 регуляторов в сфере здравоохранения по состоянию на 19 апреля.
 
AstraZenecaJohnson & JohnsonСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Блинкен назвал визит в Киев продуктивным
03:17Врач объяснил, на что указывают холодные руки
03:11NYT: США могут забраковать 70 миллионов доз вакцины J&J от коронавируса
03:08Глава ЛНР считает, что Путин и Байден на встрече обсудят Донбасс
03:05В ЛНР не ожидают наступления украинских силовиков в ближайшее время
02:27В Южной Каролине утвердили расстрел как один из видов смертной казни
02:11Врач дал советы по борьбе с постковидным синдромом
02:01В соцсетях запускают проект о роли искусства в победе в ВОВ
01:52Стрелком, ранившим трех человек в школе в США, оказалась шестиклассница
01:34"Легче не становится": Бузова со слезами рассказала о своем состоянии
01:33Байден продлил режим ЧС в отношении Сирии
01:30Минприроды объяснило гибель десятков тюленей в Каспийском море
01:20Астронавт НАСА сравнила полеты на "Союзе" и Crew Dragon
01:03Бразильская полиция объяснила проведение операции в фавелах с 25 жертвами
00:58Беспилотник ОБСЕ вновь аварийно приземлился в Донбассе из-за помех
00:48В Москве перекроют ряд улиц для подготовки к Параду Победы
00:44На Красной площади пройдет генеральная репетиция Парада Победы
00:40Минобороны рассказало, как СССР гасил конфликты в послевоенной Польше
00:34Минобороны рассказало, как Красная армия помогала Польше лекарствами
00:27Минобороны рассказало, как Красная армия делилась своим хлебом с Польшей
Лента новостейМолния