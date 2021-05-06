https://ria.ru/20210506/sputnik-1731318243.html

Бельгийский вирусолог сравнил "Спутник V" и Moderna

Бельгийский вирусолог сравнил "Спутник V" и Moderna

Решение Всемирного конгресса вакцин признать препарат компании Moderna и Национального института здоровья США лучшим было геополитически мотивированным, считает РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T16:48

2021-05-06T16:48

2021-05-06T19:16

astrazeneca

johnson & johnson

сша

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БРЮССЕЛЬ, 6 мая — РИА Новости. Решение Всемирного конгресса вакцин признать препарат компании Moderna и Национального института здоровья США лучшим было геополитически мотивированным, считает один из ведущих и наиболее цитируемых вирусологов Бельгии в сфере COVID-19 Марк ван Ранст.Накануне Moderna обошла вакцины от AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech, а также российский "Спутник V" и препарат для животных Zoetis."Я бы не придавал этой награде большого значения. Всемирный конгресс вакцин существует уже почти 20 лет и пользуется уважением, особенно по ту сторону Атлантики, но все должны понимать, что на таком уровне вмешивается геополитика", — заявил РИА Новости ван Ранст.Эксперт отметил, что по эффективности "Спутник V" не уступает Moderna. Российский препарат и Pfizer демонстрируют "беспрецедентный уровень эффективности — более 90%", добавил он."Нет особого смысла выносить Moderna или две другие в победители", — сказал он.По словам Ван Ранста, он не умаляет качества и других — менее эффективных — вакцин, таких как AstraZeneca, Johnson & Johnson и Novavax.Вирусолог напомнил, что российский "Спутник V" стал первопроходцем, однако и США не хотят отставать в большой гонке вакцин."С самого начала мы наблюдали в основном политические реакции, высказываемые с целью преуменьшить заслуги российских ученых. <...> Вручение этой награды Moderna, вероятно, в основном экономическое решение", — считает Ван Ранст.Ранее разработчики "Спутника V" сообщили, что число летальных исходов после вакцинации российской вакциной намного ниже, чем у зарубежных аналогов. Так, для Pfizer показатель средней смертности на миллион доз составляет 39,4, для Moderna — 20,2, а для "Спутника" всего два. Исследование провели на основе официальных данных 13 регуляторов в сфере здравоохранения по состоянию на 19 апреля.

https://ria.ru/20210506/golikova-1731310893.html

https://ria.ru/20210506/moderna-1731306668.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

astrazeneca , johnson & johnson, сша