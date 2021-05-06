https://ria.ru/20210506/sputnik-1731307583.html

Гинцбург рассказал о комбинации "Спутника Лайт" с другими вакцинами

Гинцбург рассказал о комбинации "Спутника Лайт" с другими вакцинами

Вакцина "Спутник Лайт" подходит как для первоначальной вакцинации и ревакцинации, так и для повышения эффективности при комбинировании с другими вакцинами,... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T15:14

2021-05-06T15:14

2021-05-06T15:14

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Вакцина "Спутник Лайт" подходит как для первоначальной вакцинации и ревакцинации, так и для повышения эффективности при комбинировании с другими вакцинами, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.Министерство здравоохранения РФ, центр Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о регистрации однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" против новой коронавирусной инфекции."Спутник Лайт" является хорошим инструментом как для первоначальной вакцинации и ревакцинации, так и для повышения эффективности при комбинировании с другими вакцинами", - сказал Гинцбург, слова которого приводятся в сообщении РФПИ.Вакцина "Спутник Лайт" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которому также принадлежит разработка первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В отличие от нее, лайт-версия предполагает однократное введение препарата.Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил, что "Спутник V" - это не один препарат, а платформа вакцин. По его словам, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки, в России же флагманом будет "Спутник V".

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург