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Гинцбург рассказал о комбинации "Спутника Лайт" с другими вакцинами
Гинцбург рассказал о комбинации "Спутника Лайт" с другими вакцинами
Вакцина "Спутник Лайт" подходит как для первоначальной вакцинации и ревакцинации, так и для повышения эффективности при комбинировании с другими вакцинами,... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T15:14
2021-05-06T15:14
2021-05-06T15:14
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Вакцина "Спутник Лайт" подходит как для первоначальной вакцинации и ревакцинации, так и для повышения эффективности при комбинировании с другими вакцинами, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.Министерство здравоохранения РФ, центр Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о регистрации однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" против новой коронавирусной инфекции."Спутник Лайт" является хорошим инструментом как для первоначальной вакцинации и ревакцинации, так и для повышения эффективности при комбинировании с другими вакцинами", - сказал Гинцбург, слова которого приводятся в сообщении РФПИ.Вакцина "Спутник Лайт" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которому также принадлежит разработка первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В отличие от нее, лайт-версия предполагает однократное введение препарата.Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил, что "Спутник V" - это не один препарат, а платформа вакцин. По его словам, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки, в России же флагманом будет "Спутник V".
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вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости.
Вакцина "Спутник Лайт" подходит как для первоначальной вакцинации и ревакцинации, так и для повышения эффективности при комбинировании с другими вакцинами, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург
.
Министерство здравоохранения РФ, центр Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о регистрации однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" против новой коронавирусной инфекции.
"Спутник Лайт" является хорошим инструментом как для первоначальной вакцинации и ревакцинации, так и для повышения эффективности при комбинировании с другими вакцинами", - сказал Гинцбург, слова которого приводятся в сообщении РФПИ.
Вакцина "Спутник Лайт" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которому также принадлежит разработка первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В отличие от нее, лайт-версия предполагает однократное введение препарата.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
говорил, что "Спутник V" - это не один препарат, а платформа вакцин. По его словам, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки, в России
же флагманом будет "Спутник V".