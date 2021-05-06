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Более 20 миллионов человек по всему миру сделали прививку "Спутником V"
Более 20 миллионов человек по всему миру сделали прививку "Спутником V"
Укол первым компонентом вакцины "Спутник V" по всему миру получили более 20 миллионов людей по состоянию на 5 мая, сообщил Российский фонд прямых инвестиций... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T15:04
2021-05-06T15:06
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
в мире
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Укол первым компонентом вакцины "Спутник V" по всему миру получили более 20 миллионов людей по состоянию на 5 мая, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."По состоянию на 5 мая 2021 года более 20 миллионов людей получили укол первым компонентом вакцины "Спутник V" по всему миру. При этом не зафиксировано случаев тромбоза синусов твердой мозговой оболочки (Cerebral Venous Sinus Thrombosis, CVST)", - отмечается в сообщении."Производство вакцины соответствует самым строгим стандартам с тщательной процедурой с четырьмя стадиями очистки (две хроматографические стадии и две стадии тангенциальной фильтрации)", - также отметили в РФПИ.Ранее однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" была зарегистрирована в России, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V". Он эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом "Спутник Лайт" не зарегистрировано.В фонде напомнили, что в основе однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" лежит надежная, безопасная и хорошо изученная платформа аденовирусных векторов человека. "Спутник Лайт" не требует специальных условий для хранения и логистики и обладает доступной ценой менее 10 долларов. Схема применения с одним уколом позволяет в короткий срок осуществить иммунизацию большого количества людей и сбивать эпидемиологические пики.
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коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, вакцина "спутник v", в мире

Более 20 миллионов человек по всему миру сделали прививку "Спутником V"

15:04 06.05.2021 (обновлено: 15:06 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Абид Мажар / Перейти в фотобанкМолодой человек во время вакцинации от коронавирусной инфекции российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") в Карачи
Молодой человек во время вакцинации от коронавирусной инфекции российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) в Карачи - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Абид Мажар
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Укол первым компонентом вакцины "Спутник V" по всему миру получили более 20 миллионов людей по состоянию на 5 мая, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"По состоянию на 5 мая 2021 года более 20 миллионов людей получили укол первым компонентом вакцины "Спутник V" по всему миру. При этом не зафиксировано случаев тромбоза синусов твердой мозговой оболочки (Cerebral Venous Sinus Thrombosis, CVST)", - отмечается в сообщении.
"Производство вакцины соответствует самым строгим стандартам с тщательной процедурой с четырьмя стадиями очистки (две хроматографические стадии и две стадии тангенциальной фильтрации)", - также отметили в РФПИ.
Ранее однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" была зарегистрирована в России, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V". Он эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом "Спутник Лайт" не зарегистрировано.
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В фонде напомнили, что в основе однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" лежит надежная, безопасная и хорошо изученная платформа аденовирусных векторов человека. "Спутник Лайт" не требует специальных условий для хранения и логистики и обладает доступной ценой менее 10 долларов. Схема применения с одним уколом позволяет в короткий срок осуществить иммунизацию большого количества людей и сбивать эпидемиологические пики.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийВакцина "Спутник V"В мире
 
 
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