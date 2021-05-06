https://ria.ru/20210506/son-1731249336.html

Длительный сон назвали признаком болезни

Длительный сон назвали признаком болезни

Слишком долгий сон может быть симптомом болезненного состояния, предупредила в интервью радио Sputnik руководитель сомнологической службы "Унисон",... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T02:10

2021-05-06T02:10

2021-05-06T02:10

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574315321_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_d724caf211ec03dce5c6a864fbb558df.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Слишком долгий сон может быть симптомом болезненного состояния, предупредила в интервью радио Sputnik руководитель сомнологической службы "Унисон", врач-невролог и сомнолог Елена Царева. Речь идет не о ситуациях, когда человек пытается компенсировать дефицит сна из-за нарушения режима и проводит в постели больше 8 часов, которых обычно достаточно для восстановления сил, уточнила врач. Насторожиться следует, если человек изо дня в день проводит во сне гораздо больше нормы, но все равно постоянно хочет спать. Это может быть проявлением нескольких болезненных состояний, подчеркнула невролог. По ее словам, к этим состояниям нужно относиться очень серьезно, они требуют консультации специалиста."Я бы рекомендовала идти к врачу в таком случае. И депрессия, и гиперсомния – это очень серьезные состояния, которые многие недооценивают", ‒ подчеркнула Елена Царева в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210331/pandemiya-1603662331.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество