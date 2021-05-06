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Длительный сон назвали признаком болезни
Длительный сон назвали признаком болезни
Слишком долгий сон может быть симптомом болезненного состояния, предупредила в интервью радио Sputnik руководитель сомнологической службы "Унисон",... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T02:10
2021-05-06T02:10
2021-05-06T02:10
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общество
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Слишком долгий сон может быть симптомом болезненного состояния, предупредила в интервью радио Sputnik руководитель сомнологической службы "Унисон", врач-невролог и сомнолог Елена Царева. Речь идет не о ситуациях, когда человек пытается компенсировать дефицит сна из-за нарушения режима и проводит в постели больше 8 часов, которых обычно достаточно для восстановления сил, уточнила врач. Насторожиться следует, если человек изо дня в день проводит во сне гораздо больше нормы, но все равно постоянно хочет спать. Это может быть проявлением нескольких болезненных состояний, подчеркнула невролог. По ее словам, к этим состояниям нужно относиться очень серьезно, они требуют консультации специалиста."Я бы рекомендовала идти к врачу в таком случае. И депрессия, и гиперсомния – это очень серьезные состояния, которые многие недооценивают", ‒ подчеркнула Елена Царева в интервью радио Sputnik.
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости.
Слишком долгий сон может быть симптомом болезненного состояния, предупредила в интервью радио Sputnik
руководитель сомнологической службы "Унисон", врач-невролог и сомнолог Елена Царева.
Речь идет не о ситуациях, когда человек пытается компенсировать дефицит сна из-за нарушения режима и проводит в постели больше 8 часов, которых обычно достаточно для восстановления сил, уточнила врач. Насторожиться следует, если человек изо дня в день проводит во сне гораздо больше нормы, но все равно постоянно хочет спать. Это может быть проявлением нескольких болезненных состояний, подчеркнула невролог.
"Мы можем иметь дело с гиперсомнией либо с депрессией. В первом случае это отдельный пласт заболеваний, связанных с нарушением сна, которые надо лечить. Во втором случае, при депрессии, отмечается повышенная потребность во сне и нахождении в кровати и потеря интереса к внешней жизни из-за концентрации на внутренней", – объяснила Елена Царева.
По ее словам, к этим состояниям нужно относиться очень серьезно, они требуют консультации специалиста.
"Я бы рекомендовала идти к врачу в таком случае. И депрессия, и гиперсомния – это очень серьезные состояния, которые многие недооценивают", ‒ подчеркнула Елена Царева в интервью радио Sputnik
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