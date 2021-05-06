https://ria.ru/20210506/smartfony-1731253680.html

Эксперты назвали бренды смартфонов, которые склонны менять пользователи

Эксперты назвали бренды смартфонов, которые склонны менять пользователи

Наиболее склонными к смене производителя смартфона в России стали владельцы смартфонов от Huawei и Honor - только 39% пользователей таких устройств снова... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T03:04

2021-05-06T03:04

2021-05-06T03:04

honor

россия

huawei technologies

технологии

общество

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Наиболее склонными к смене производителя смартфона в России стали владельцы смартфонов от Huawei и Honor - только 39% пользователей таких устройств снова выбирают гаджеты этих брендов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МТС.Аналитики МТС провели исследование с помощью Big Data на основе обезличенных данных нескольких десятков миллионов пользователей.В ходе исследования выяснилось, что владельцы смартфонов Huawei и Honor в России наиболее склонны к смене производителя смартфона, лишь 39% пользователей снова выберут гаджеты этих брендов.Владельцы же смартфонов Apple в России, которые помимо iPhone используют хотя бы еще один гаджет от Apple - iPad, Airpods или Watch, в 92% случаях снова покупают iPhone. "Среди пользователей iPhone, не владеющих другими гаджетами экосистемы Apple, 62% снова выбирают iPhone", - отмечают аналитики.Исследование показало, что владельцы Android-устройств не так сильно привязываются к гаджетам определенного бренда. "Количество устройств одной компании, которые есть у пользователя, практически не влияет на процент перехода от одного производителя к другому, например, пользователи наушников Huawei могут использовать их со смартфонами Xiaomi и наоборот", - уточнили аналитики.Порядка 56% пользователей смартфонов Samsung в России снова выбирали модели южнокорейского бренда. Кроме того, пользователи устройств Samsung показывают самый продолжительный по времени средний период пользования смартфонами среди абонентской базы МТС. "Средний срок использования гаджетов Samsung в России составил 687 дней, Apple - 675 дней, а Xiaomi - 581 дней. Быстрее всего меняют устройства от Huawei и Honor - владельцы этих брендов покупают новый девайс в среднем через 538 дней", - следует из результатов исследования.Среди владельцев смартфонов Xiaomi повторно выбирают гаджеты китайского бренда 51% россиян, резюмировали авторы исследования.

https://ria.ru/20210506/trafik-1731249729.html

https://ria.ru/20210505/smartfon-1731152357.html

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honor, россия, huawei technologies, технологии, общество