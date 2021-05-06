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Мэрия Минска не разрешила проводить шествие "Бессмертного полка"
Мэрия Минска не разрешила проводить шествие "Бессмертного полка"
Мэрия Минска отказала нескольким общественным объединениям в проведении 9 мая отдельного шествия в рамках акции "Бессмертный полк", но предложила его... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T20:36
2021-05-06T22:30
россия
бессмертный полк
день победы
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 6 мая - РИА Новости. Мэрия Минска отказала нескольким общественным объединениям в проведении 9 мая отдельного шествия в рамках акции "Бессмертный полк", но предложила его потенциальным участникам присоединиться к возложению цветов в этот же день на площади Победы, сообщили левопатриотические объединения Белоруссии."Согласно ответу Мингорисполкома, на наше обращение с просьбой разрешить 9 мая 2021 года в городе Минске шествие "Бессмертного полка" дан отказ, но предложено принять участие в церемонии возложения цветов к обелиску Победы на площади Победы в память о подвиге Советского народа в борьбе с фашизмом", - говорится в сообщении на сайте объединений.В связи с этим заявители на проведение "Бессмертного посла" пригласили желающих принять участие в церемонии возложения цветов, приходить 9 мая к зданию Дома-музея первого съезда РСДРП к 13.00 (совпадает с мск) с фотографиями участников Великой Отечественной войны, плакатами, транспарантами и флагами, "содержание которых соответствует теме прошедшей войны и задаче предотвращения возрождения фашизма и войны".Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В 2020 году в Минске шествие в рамках "Бессмертного полка" не проводилось.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз высказывался насчет "Бессмертного полка". В частности, он заявлял, что в республике значительно раньше, чем в России, появилась акция наподобие "Бессмертного полка", под названием "Беларусь помнит", и он против замены белорусской акции российской. До этого Лукашенко также отмечал, что в стране никому не запрещают чтить память погибших в Великой Отечественной войне, и призывал не политизировать "Бессмертный полк".
https://ria.ru/20200509/1571074716.html
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россия, бессмертный полк, день победы, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Мэрия Минска не разрешила проводить шествие "Бессмертного полка"

20:36 06.05.2021 (обновлено: 22:30 06.05.2021)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
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МИНСК, 6 мая - РИА Новости. Мэрия Минска отказала нескольким общественным объединениям в проведении 9 мая отдельного шествия в рамках акции "Бессмертный полк", но предложила его потенциальным участникам присоединиться к возложению цветов в этот же день на площади Победы, сообщили левопатриотические объединения Белоруссии.
"Согласно ответу Мингорисполкома, на наше обращение с просьбой разрешить 9 мая 2021 года в городе Минске шествие "Бессмертного полка" дан отказ, но предложено принять участие в церемонии возложения цветов к обелиску Победы на площади Победы в память о подвиге Советского народа в борьбе с фашизмом", - говорится в сообщении на сайте объединений.
Участники акции Бессмертный полк в Казани - РИА Новости, 1920, 09.05.2020
9 мая 2020, 02:23
Акция "Бессмертный полк"
В связи с этим заявители на проведение "Бессмертного посла" пригласили желающих принять участие в церемонии возложения цветов, приходить 9 мая к зданию Дома-музея первого съезда РСДРП к 13.00 (совпадает с мск) с фотографиями участников Великой Отечественной войны, плакатами, транспарантами и флагами, "содержание которых соответствует теме прошедшей войны и задаче предотвращения возрождения фашизма и войны".
Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В 2020 году в Минске шествие в рамках "Бессмертного полка" не проводилось.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз высказывался насчет "Бессмертного полка". В частности, он заявлял, что в республике значительно раньше, чем в России, появилась акция наподобие "Бессмертного полка", под названием "Беларусь помнит", и он против замены белорусской акции российской. До этого Лукашенко также отмечал, что в стране никому не запрещают чтить память погибших в Великой Отечественной войне, и призывал не политизировать "Бессмертный полк".

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