https://ria.ru/20210506/shestvie-1731340793.html

Мэрия Минска не разрешила проводить шествие "Бессмертного полка"

Мэрия Минска не разрешила проводить шествие "Бессмертного полка"

Мэрия Минска отказала нескольким общественным объединениям в проведении 9 мая отдельного шествия в рамках акции "Бессмертный полк", но предложила его... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T20:36

2021-05-06T20:36

2021-05-06T22:30

россия

бессмертный полк

день победы

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 6 мая - РИА Новости. Мэрия Минска отказала нескольким общественным объединениям в проведении 9 мая отдельного шествия в рамках акции "Бессмертный полк", но предложила его потенциальным участникам присоединиться к возложению цветов в этот же день на площади Победы, сообщили левопатриотические объединения Белоруссии."Согласно ответу Мингорисполкома, на наше обращение с просьбой разрешить 9 мая 2021 года в городе Минске шествие "Бессмертного полка" дан отказ, но предложено принять участие в церемонии возложения цветов к обелиску Победы на площади Победы в память о подвиге Советского народа в борьбе с фашизмом", - говорится в сообщении на сайте объединений.В связи с этим заявители на проведение "Бессмертного посла" пригласили желающих принять участие в церемонии возложения цветов, приходить 9 мая к зданию Дома-музея первого съезда РСДРП к 13.00 (совпадает с мск) с фотографиями участников Великой Отечественной войны, плакатами, транспарантами и флагами, "содержание которых соответствует теме прошедшей войны и задаче предотвращения возрождения фашизма и войны".Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В 2020 году в Минске шествие в рамках "Бессмертного полка" не проводилось.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз высказывался насчет "Бессмертного полка". В частности, он заявлял, что в республике значительно раньше, чем в России, появилась акция наподобие "Бессмертного полка", под названием "Беларусь помнит", и он против замены белорусской акции российской. До этого Лукашенко также отмечал, что в стране никому не запрещают чтить память погибших в Великой Отечественной войне, и призывал не политизировать "Бессмертный полк".

https://ria.ru/20200509/1571074716.html

https://ria.ru/20210414/polk-1728208249.html

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россия, бессмертный полк, день победы, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире