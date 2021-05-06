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Лавров пообещал не оставлять антироссийские санкции Запада без ответа
Лавров пообещал не оставлять антироссийские санкции Запада без ответа
Москва не будет оставлять без ответа любые новые антироссийские санкции Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T12:12
2021-05-06T17:14
россия
сергей лавров
евросоюз
сша
политика
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ЕРЕВАН, 6 мая — РИА Новости. Москва не будет оставлять без ответа любые новые антироссийские санкции Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Вот эта череда санкций, которую запустили члены Евросоюза и другие западные страны, включая США, конечно, она продолжается. Мы не будем оставлять без ответа подобного рода выпады в отношении России, представителей российского руководства, парламентариев Российской Федерации, наших компаний, которые повинны, по мнению Евросоюза, только в том, что они зарегистрированы в стране, которую Евросоюз решил объявить агрессором без каких-либо убедительных оснований и абсолютно нелегитимно", — сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном.
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россия, сергей лавров, евросоюз, сша, политика

Лавров пообещал не оставлять антироссийские санкции Запада без ответа

12:12 06.05.2021 (обновлено: 17:14 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ЕРЕВАН, 6 мая — РИА Новости. Москва не будет оставлять без ответа любые новые антироссийские санкции Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Вот эта череда санкций, которую запустили члены Евросоюза и другие западные страны, включая США, конечно, она продолжается. Мы не будем оставлять без ответа подобного рода выпады в отношении России, представителей российского руководства, парламентариев Российской Федерации, наших компаний, которые повинны, по мнению Евросоюза, только в том, что они зарегистрированы в стране, которую Евросоюз решил объявить агрессором без каких-либо убедительных оснований и абсолютно нелегитимно", — сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном.
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