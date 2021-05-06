https://ria.ru/20210506/sanktsii-1731285841.html

Лавров пообещал не оставлять антироссийские санкции Запада без ответа

Лавров пообещал не оставлять антироссийские санкции Запада без ответа

Москва не будет оставлять без ответа любые новые антироссийские санкции Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T12:12

2021-05-06T12:12

2021-05-06T17:14

россия

сергей лавров

евросоюз

сша

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599618786_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_01ee619db6e4d11c7863975a587387df.jpg

ЕРЕВАН, 6 мая — РИА Новости. Москва не будет оставлять без ответа любые новые антироссийские санкции Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Вот эта череда санкций, которую запустили члены Евросоюза и другие западные страны, включая США, конечно, она продолжается. Мы не будем оставлять без ответа подобного рода выпады в отношении России, представителей российского руководства, парламентариев Российской Федерации, наших компаний, которые повинны, по мнению Евросоюза, только в том, что они зарегистрированы в стране, которую Евросоюз решил объявить агрессором без каких-либо убедительных оснований и абсолютно нелегитимно", — сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном.

https://ria.ru/20210506/vstrecha-1731229547.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, евросоюз, сша, политика