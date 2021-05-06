https://ria.ru/20210506/sanktsii-1731284391.html

Лавров ответил на угрозы ЕС ввести новые санкции

Лавров ответил на угрозы ЕС ввести новые санкции

Брюссель, заявляя о возможности новых санкций против Москвы и "нелегитимности" возможного российского ответа на эти шаги, обуреваем манией безнаказанности, это... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T11:58

2021-05-06T11:58

2021-05-06T16:30

россия

сергей лавров

брюссель

в мире

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ЕРЕВАН, 6 мая - РИА Новости. Брюссель, заявляя о возможности новых санкций против Москвы и "нелегитимности" возможного российского ответа на эти шаги, обуреваем манией безнаказанности, это тупиковый путь, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."То, что Евросоюз заявил о нелегитимности и отсутствии международной правовой обоснованности наших действий, означает лишь одно: что Евросоюз считает, что ему все дозволено. И когда Евросоюз начинает угрожать нам новыми санкциями, я просто начинаю уже думать, что помимо вот этого ощущения вседозволенности и непогрешимости, ЕС начинает быть обуреваем еще одной манией - имею в виду полную безнаказанность", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Армению."Мне кажется, это путь тупиковый. Я знаю, что целый ряд членов Евросоюза думает именно так, но агрессивное русофобское лобби в Евросоюзе делает свою работу, и пока здравые силы в Евросоюзе не могут ничего с этим поделать и плывут по течению. Это печально. Это не наш выбор. Ещё раз подчеркну, если вы просто ознакомитесь со статистикой всего, что происходило после марта 2014 года, вы мгновенно убедитесь в том, кто начал эту череду санкций и в чем заключается причина, по которой мы не можем не отвечать на эту враждебность", - добавил российский министр.

https://ria.ru/20210504/sanktsii-1731122572.html

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Лавров назвал "манией безнаказанности" угрозы ЕС о новых санкциях против РФ Лавров назвал "манией безнаказанности" угрозы ЕС о новых санкциях против РФ 2021-05-06T11:58 true PT1M08S

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россия, сергей лавров, брюссель, в мире