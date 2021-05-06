https://ria.ru/20210506/rio-1731335685.html
Появилось видео с места перестрелки в Рио-де-Жанейро
Появилось видео с места перестрелки в Рио-де-Жанейро
RT опубликовал видео с места перестрелки в метро Рио-де-Жанейро. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T19:29
2021-05-06T19:29
2021-05-06T20:32
рио-де-жанейро (город)
бразилия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731338895_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_56eee890903cca05add2aebb93f116c1.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. RT опубликовал видео с места перестрелки в метро Рио-де-Жанейро. На кадрах — первые минуты после стрельбы, в вагоне поезда есть пострадавшие. Многие пассажиры сидят на полу, пытаясь укрыться от пуль. На другом ролике видно, что состав остановился на станции, люди вышли на платформу. Ранее СМИ сообщили о перестрелке в Жакарезинью, северной зоне города, во время полицейской операции против наркоторговцев. Погибли 24 подозреваемых, офицер полиции, еще четыре человека ранены. По числу жертв эта спецоперация оказалась рекордной с 2016 года.
https://ria.ru/20210502/strelba-1730882423.html
рио-де-жанейро (город)
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731338895_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_1fb6d75e36927bc4b963e226a06265a3.jpg
Рио-де-Жанейро после перестрелки в метро. Кадры очевидцев
Перестрелка произошла 6 мая во время полицейской операции против наркоторговцев в метрополитене Рио-де-Жанейро. По предварительной информации, 24 погибших — члены преступной группировки, офицер полиции, еще четыре человека ранены.
2021-05-06T19:29
true
PT1M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рио-де-жанейро (город), бразилия, в мире
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости.
RT опубликовал видео с места перестрелки в метро Рио-де-Жанейро
.
На кадрах — первые минуты после стрельбы, в вагоне поезда есть пострадавшие. Многие пассажиры сидят на полу, пытаясь укрыться от пуль.
На другом ролике видно, что состав остановился на станции, люди вышли на платформу.
Ранее СМИ сообщили о перестрелке в Жакарезинью, северной зоне города, во время полицейской операции против наркоторговцев. Погибли 24 подозреваемых, офицер полиции, еще четыре человека ранены. По числу жертв эта спецоперация оказалась рекордной с 2016 года.