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Появилось видео с места перестрелки в Рио-де-Жанейро
Появилось видео с места перестрелки в Рио-де-Жанейро
RT опубликовал видео с места перестрелки в метро Рио-де-Жанейро. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T19:29
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рио-де-жанейро (город)
бразилия
в мире
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. RT опубликовал видео с места перестрелки в метро Рио-де-Жанейро. На кадрах — первые минуты после стрельбы, в вагоне поезда есть пострадавшие. Многие пассажиры сидят на полу, пытаясь укрыться от пуль. На другом ролике видно, что состав остановился на станции, люди вышли на платформу. Ранее СМИ сообщили о перестрелке в Жакарезинью, северной зоне города, во время полицейской операции против наркоторговцев. Погибли 24 подозреваемых, офицер полиции, еще четыре человека ранены. По числу жертв эта спецоперация оказалась рекордной с 2016 года.
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Рио-де-Жанейро после перестрелки в метро. Кадры очевидцев
Перестрелка произошла 6 мая во время полицейской операции против наркоторговцев в метрополитене Рио-де-Жанейро. По предварительной информации, 24 погибших — члены преступной группировки, офицер полиции, еще четыре человека ранены.
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рио-де-жанейро (город), бразилия, в мире

Появилось видео с места перестрелки в Рио-де-Жанейро

19:29 06.05.2021 (обновлено: 20:32 06.05.2021)
 
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. RT опубликовал видео с места перестрелки в метро Рио-де-Жанейро.
На кадрах — первые минуты после стрельбы, в вагоне поезда есть пострадавшие. Многие пассажиры сидят на полу, пытаясь укрыться от пуль.
На другом ролике видно, что состав остановился на станции, люди вышли на платформу.
Ранее СМИ сообщили о перестрелке в Жакарезинью, северной зоне города, во время полицейской операции против наркоторговцев. Погибли 24 подозреваемых, офицер полиции, еще четыре человека ранены. По числу жертв эта спецоперация оказалась рекордной с 2016 года.
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