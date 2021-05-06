https://ria.ru/20210506/rio-1731335685.html

Появилось видео с места перестрелки в Рио-де-Жанейро

Появилось видео с места перестрелки в Рио-де-Жанейро

RT опубликовал видео с места перестрелки в метро Рио-де-Жанейро. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T19:29

2021-05-06T19:29

2021-05-06T20:32

рио-де-жанейро (город)

бразилия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731338895_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_56eee890903cca05add2aebb93f116c1.jpg

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. RT опубликовал видео с места перестрелки в метро Рио-де-Жанейро. На кадрах — первые минуты после стрельбы, в вагоне поезда есть пострадавшие. Многие пассажиры сидят на полу, пытаясь укрыться от пуль. На другом ролике видно, что состав остановился на станции, люди вышли на платформу. Ранее СМИ сообщили о перестрелке в Жакарезинью, северной зоне города, во время полицейской операции против наркоторговцев. Погибли 24 подозреваемых, офицер полиции, еще четыре человека ранены. По числу жертв эта спецоперация оказалась рекордной с 2016 года.

https://ria.ru/20210502/strelba-1730882423.html

рио-де-жанейро (город)

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Рио-де-Жанейро после перестрелки в метро. Кадры очевидцев Перестрелка произошла 6 мая во время полицейской операции против наркоторговцев в метрополитене Рио-де-Жанейро. По предварительной информации, 24 погибших — члены преступной группировки, офицер полиции, еще четыре человека ранены. 2021-05-06T19:29 true PT1M00S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рио-де-жанейро (город), бразилия, в мире