https://ria.ru/20210506/revizor-1731255422.html

"Едет ревизор": властям Украины предрекли проблемы из-за визита Блинкена

"Едет ревизор": властям Украины предрекли проблемы из-за визита Блинкена

Визит на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена грозит киевским властям проблемами, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил экс-депутат Верховной рады,... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T05:29

2021-05-06T05:29

2021-05-06T11:23

энтони блинкен

верховная рада украины

владимир зеленский

вена

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Визит на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена грозит киевским властям проблемами, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил экс-депутат Верховной рады, академик Виталий Журавский."Этот визит ознакомительный, то есть ознакомление с новым руководством Украины", - отметил он. По его словам, высокопоставленные представители американской администрации еще не встречались непосредственно с украинским руководством, поэтому хотят составить собственное впечатление о нем. "Мое такое предсказание – это люди с опытным политическим, дипломатическим глазом, они примут решение, что команда (власти Украины. – прим. ред.) никудышная, неквалифицированная. Эти люди не только не умеют ставить задачи, но и не умеют их выполнять", - заявил Журавский.Он предположил, что американская делегация вернется домой "с не очень добрым настроем" по отношению к руководству Украины. "Едет ревизор. Едет представитель страны, которая имеет полный контроль над Украиной. Сегодня мы имеем все признаки колониального государства, поэтому субъектности мы не имеем. Если бы имели субъектность, то президент государства (Владимир. – прим. ред.) Зеленский напрямую встречался бы с любым лидером, а не ждал бы той встречи, которая, вероятно, состоится в Вене между (президентом США Джо. – прим. ред.) Байденом и (российским лидером Владимиром. – прим. ред.) Путиным", - добавил Журавский.При этом экс-депутат указал, что для Украины "очень опасно", когда проблемы страны будут решаться за ее спиной.Блинкен в среду прибыл в Киев из Лондона, где проходила министерская встреча G7. Он стал первым представителем администрации президента США Джо Байдена, посетившим Украину.Основные встречи главы американского дипведомства в Киеве запланированы на четверг. Как сообщил ранее журналистам и.о. помощника госсекретаря Филип Рикер, Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и, наконец, своим коллегой Дмитрием Кулебой. Также анонсировано, что Блинкен проведет встречи с представителями украинского гражданского общества.

https://ria.ru/20210506/ukraina-1731254989.html

https://ria.ru/20210505/ukraina-1731115974.html

вена

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энтони блинкен, верховная рада украины, владимир зеленский, вена, сша, украина, в мире