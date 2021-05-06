https://ria.ru/20210506/reka-1731282955.html

Река Колыма может выйти из берегов во время весеннего половодья в Якутии

Река Колыма может выйти из берегов во время весеннего половодья в Якутии

Река Колыма может выйти из берегов во время весеннего половодья в Якутии, на остальных реках максимальные уровни воды ожидаются около нормы, сообщил РИА Новости РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T11:46

2021-05-06T11:46

2021-05-06T11:46

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

среднеколымск

якутск

общество

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ЯКУТСК, 6 мая – РИА Новости. Река Колыма может выйти из берегов во время весеннего половодья в Якутии, на остальных реках максимальные уровни воды ожидаются около нормы, сообщил РИА Новости руководитель департамента Госкомобеспечения жизнедеятельности населения республики Иван Сивцев.В апреле этого года в Якутии выпал аномальный снегопад, превысивший норму в несколько раз. Тем не менее, по прогнозам метеорологов, в период весеннего половодья максимальные уровни воды в республике ожидаются около нормы. "Исключение составляет река Колыма, где у поселка Зырянка ожидаются уровни близкие, а у города Среднеколымск - около и выше опасных отметок. Нельзя не исключать и образование заторов на реках, которые могут привести к затоплению населенных пунктов", - рассказал собеседник агентства.По данным регионального департамента по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, гражданской обороны и надзора, в Якутии установлены границы зон затопления 123 населенных пунктов. "…С учетом сложившихся и ожидаемых гидрометеорологических условий, в зону возможного затопления могут попасть 87 населенных пунктов", - отметил Сивцев.По словам руководителя, все превентивные мероприятия на сегодняшний день проведены. На работы по ослаблению прочности льда на реках Якутии из федерального бюджета было предусмотрено 36 миллионов рублей. "…Проведены инструментальные исследования ледяного покрова с применением технологии георадиолокации с применением малой авиации, выработаны планы и схемы проведения взрывных работ. Для оперативного реагирования на заторные явления подготовлен запас взрывчатых веществ в объеме 30 тонн. В случае ухудшения ситуации объем взрывчатых веществ возможно увеличить", - добавил он.Летные тренировки прошли у спасателей с командой взрывников. "…Планируется привлечь 10 воздушных судов гражданской авиации и два воздушных судна ХАСЦ МЧС России... Для обеспечения авиационного мониторинга задействовано восемь беспилотных авиационных систем… С 2020 года на территории республики также задействован мобильный приемо-передаточный комплекс Госкорпорации "Роскосмос"... Данный комплекс позволяет более оперативно получать спутниковую информацию", - сказал Сивцев.В Якутске, как и во всех населенных пунктах республики, принимаются меры по предотвращению и снижению возможных последствий при наводнении. Администрацией города организованы берегоукрепительные работы в поселках Хатассы, Пригородный, Табага. На эти мероприятия выделены средства из резервного фонда правительства республики.

https://ria.ru/20210405/polovode-1604321779.html

россия

среднеколымск

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), среднеколымск, якутск, общество