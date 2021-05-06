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Путин призвал не снижать темпы вакцинации в регионах
Путин призвал не снижать темпы вакцинации в регионах
Нынешняя ситуация с коронавирусом требует корректировки, но это не повод для регионов расслабляться и не обращать внимание на темпы тестирования и вакцинации,... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T16:00
2021-05-06T16:00
2021-05-06T16:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Нынешняя ситуация с коронавирусом требует корректировки, но это не повод для регионов расслабляться и не обращать внимание на темпы тестирования и вакцинации, заявил президент РФ Владимир Путин."Ситуация сегодняшнего дня у нас требует определённой корректировки. Хотел бы обратиться не только к коллегам в правительстве РФ, но и к руководителям регионов, к управленческим командам. Да, действительно, мы продлили майские праздники, и граждане России отдыхают, и это очень хорошо, слава Богу. Но это не повод для управленческих региональных команд расслабиться и не обращать внимание на то, что происходит в их регионах", - сказал Путин в ходе встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой, которая прошла по видеосвязи.Он подчеркнул, что безо всяких сомнений "и объёмы тестирования должны сохраняться, и объёмы вакцинации, темпы вакцинации не должны снижаться нигде".
https://ria.ru/20210506/golikova-1731308096.html
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