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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210506/regiony-1731313456.html
Путин призвал не снижать темпы вакцинации в регионах
Путин призвал не снижать темпы вакцинации в регионах
Нынешняя ситуация с коронавирусом требует корректировки, но это не повод для регионов расслабляться и не обращать внимание на темпы тестирования и вакцинации,... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T16:00
2021-05-06T16:00
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
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здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Нынешняя ситуация с коронавирусом требует корректировки, но это не повод для регионов расслабляться и не обращать внимание на темпы тестирования и вакцинации, заявил президент РФ Владимир Путин."Ситуация сегодняшнего дня у нас требует определённой корректировки. Хотел бы обратиться не только к коллегам в правительстве РФ, но и к руководителям регионов, к управленческим командам. Да, действительно, мы продлили майские праздники, и граждане России отдыхают, и это очень хорошо, слава Богу. Но это не повод для управленческих региональных команд расслабиться и не обращать внимание на то, что происходит в их регионах", - сказал Путин в ходе встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой, которая прошла по видеосвязи.Он подчеркнул, что безо всяких сомнений "и объёмы тестирования должны сохраняться, и объёмы вакцинации, темпы вакцинации не должны снижаться нигде".
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, вакцинация, общество

Путин призвал не снижать темпы вакцинации в регионах

16:00 06.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Живойинович / Перейти в фотобанк Медицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
 Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Владимир Живойинович
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Нынешняя ситуация с коронавирусом требует корректировки, но это не повод для регионов расслабляться и не обращать внимание на темпы тестирования и вакцинации, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ситуация сегодняшнего дня у нас требует определённой корректировки. Хотел бы обратиться не только к коллегам в правительстве РФ, но и к руководителям регионов, к управленческим командам. Да, действительно, мы продлили майские праздники, и граждане России отдыхают, и это очень хорошо, слава Богу. Но это не повод для управленческих региональных команд расслабиться и не обращать внимание на то, что происходит в их регионах", - сказал Путин в ходе встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой, которая прошла по видеосвязи.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
15:19Распространение коронавируса
Голикова рассказала о масочном режиме в российских регионах
Он подчеркнул, что безо всяких сомнений "и объёмы тестирования должны сохраняться, и объёмы вакцинации, темпы вакцинации не должны снижаться нигде".
 
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