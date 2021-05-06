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"Роскосмос" отложил эскизный проект ракеты "Союз-6" с двигателем РД-180
"Роскосмос" отложил эскизный проект ракеты "Союз-6" с двигателем РД-180
"Роскосмос" отложил на 2022 год разработку эскизного проекта ракеты-носителя "Союз-6" с двигателем РД-180, который поставляется в США, следует из материалов... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T01:05
2021-05-06T01:05
россия
рд-180
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. "Роскосмос" отложил на 2022 год разработку эскизного проекта ракеты-носителя "Союз-6" с двигателем РД-180, который поставляется в США, следует из материалов госкорпорации, размещенных на сайте госзакупок.В декабре из госзакупок стало известно, что "Роскосмос" планирует потратить 166,2 миллиона рублей на создание эскизного проекта "Союза-6" в период с января по ноябрь 2021 года.Согласно материалам госзакупок, теперь разработка проекта намечается в период с января по ноябрь 2022 года.В сентябре 2019 года генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил, что в России будет создана новая ракета - "Союз-6". Она сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9 тонн груза, на солнечно-синхронную орбиту - 5,5 тонны, на геопереходную орбиту - 2,3 тонны. Начало летных испытаний "Союза-6" на космодроме Байконур запланировано на 2025 год, ракета также будет летать с космодрома Восточный.На первой ступени "Союза-6" будет использоваться двигатель РД-180МВ - модификация российского двигателя РД-180, применяемого на первой ступени американской ракеты Atlas-5. Всего, по данным НПО "Энергомаш", в США с 1999 года было отправлено 116 двигателей, из которых 92 уже использовано.
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россия, рд-180, космос - риа наука, роскосмос

"Роскосмос" отложил эскизный проект ракеты "Союз-6" с двигателем РД-180

01:05 06.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДвигатели РД-180 и РД-171 в музее предприятия "Энергомаш"
Двигатели РД-180 и РД-171 в музее предприятия Энергомаш - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. "Роскосмос" отложил на 2022 год разработку эскизного проекта ракеты-носителя "Союз-6" с двигателем РД-180, который поставляется в США, следует из материалов госкорпорации, размещенных на сайте госзакупок.
В декабре из госзакупок стало известно, что "Роскосмос" планирует потратить 166,2 миллиона рублей на создание эскизного проекта "Союза-6" в период с января по ноябрь 2021 года.
Согласно материалам госзакупок, теперь разработка проекта намечается в период с января по ноябрь 2022 года.
В сентябре 2019 года генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил, что в России будет создана новая ракета - "Союз-6". Она сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9 тонн груза, на солнечно-синхронную орбиту - 5,5 тонны, на геопереходную орбиту - 2,3 тонны. Начало летных испытаний "Союза-6" на космодроме Байконур запланировано на 2025 год, ракета также будет летать с космодрома Восточный.
На первой ступени "Союза-6" будет использоваться двигатель РД-180МВ - модификация российского двигателя РД-180, применяемого на первой ступени американской ракеты Atlas-5. Всего, по данным НПО "Энергомаш", в США с 1999 года было отправлено 116 двигателей, из которых 92 уже использовано.
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