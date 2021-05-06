https://ria.ru/20210506/putin-1731308720.html

Путин заявил о борьбе на мировых рынках фармпрепаратов от COVID-19

Путин заявил о борьбе на мировых рынках фармпрепаратов от COVID-19

На мировых рынках обостряется борьба между производителями фармпрепаратов от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T15:24

2021-05-06T15:24

2021-05-06T15:57

татьяна голикова

экономика

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

владимир путин

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СОЧИ, 6 мая - РИА Новости. На мировых рынках обостряется борьба между производителями фармпрепаратов от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.Рабочая встреча Путина с Голиковой прошла в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20210506/putin-1731307416.html

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татьяна голикова, экономика, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, владимир путин