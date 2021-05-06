https://ria.ru/20210506/putin-1731307416.html
При борьбе с коронавирусом надо думать о защите людей, заявил Путин
При борьбе с коронавирусом надо думать о защите людей, заявил Путин
В борьбе с пандемией коронавирусной инфекции следует думать о безопасности человечества, а не об извлечении прибыли, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T15:13
2021-05-06T15:13
2021-05-06T15:32
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здоровье - общество
владимир путин
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СОЧИ, 6 мая - РИА Новости. В борьбе с пандемией коронавирусной инфекции следует думать о безопасности человечества, а не об извлечении прибыли, заявил президент России Владимир Путин."В современных условиях, как я уже многократно говорил об этом, мы должны думать не о том, чтобы извлекать максимальную прибыль, а о том, чтобы обеспечить безопасность людей", - сказал Путин на встрече с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.Он подчеркнул, что безопасность может быть обеспечена только в том случае, если вакцина будет применяться в подавляющем большинстве стран. "Тогда выработается, естественно, популяционный... общий иммунитет. Это касается всех", - сказал Путин.
https://ria.ru/20210506/putin-1731306758.html
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