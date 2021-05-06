https://ria.ru/20210506/putin-1731307416.html

При борьбе с коронавирусом надо думать о защите людей, заявил Путин

При борьбе с коронавирусом надо думать о защите людей, заявил Путин

В борьбе с пандемией коронавирусной инфекции следует думать о безопасности человечества, а не об извлечении прибыли, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T15:13

2021-05-06T15:13

2021-05-06T15:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730168170_0:0:3190:1794_1920x0_80_0_0_8b466f9288be7bcc969164321840abe8.jpg

СОЧИ, 6 мая - РИА Новости. В борьбе с пандемией коронавирусной инфекции следует думать о безопасности человечества, а не об извлечении прибыли, заявил президент России Владимир Путин."В современных условиях, как я уже многократно говорил об этом, мы должны думать не о том, чтобы извлекать максимальную прибыль, а о том, чтобы обеспечить безопасность людей", - сказал Путин на встрече с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.Он подчеркнул, что безопасность может быть обеспечена только в том случае, если вакцина будет применяться в подавляющем большинстве стран. "Тогда выработается, естественно, популяционный... общий иммунитет. Это касается всех", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210506/putin-1731306758.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин, общество