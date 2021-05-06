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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210506/putin-1731306758.html
Путин сравнил российские препараты от COVID-19 с автоматом Калашникова
Путин сравнил российские препараты от COVID-19 с автоматом Калашникова
Российские препараты от коронавируса являются на сегодняшний день наиболее безопасными, они просты и надежны как автомат Калашникова, заявил президент РФ... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T15:09
2021-05-06T16:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
владимир путин
общество
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СОЧИ, 6 мая - РИА Новости. Российские препараты от коронавируса являются на сегодняшний день наиболее безопасными, они просты и надежны как автомат Калашникова, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой."На сегодняшний день наши препараты - они все известны, вот сейчас "Спутник Лайт" появился, появится уже сегодня - наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями. Они тоже весьма современны, и на сегодняшний день, без всякого сомнения, являются наиболее надежными и наиболее безопасными", - сказал он."Как сказал один из европейских специалистов: надежны как автомат Калашникова. Да. Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов, и я думаю, что он безусловно прав. Просты и надежны как автомат Калашникова", - отметил Путин.Он также подчеркнул, что Россия - единственная на сегодняшний день страна в мире, которая готова и передаёт в другие страны технологию производства вакцин."Эта практика уже реализуется", - добавил он.
https://ria.ru/20210506/putin-1731307416.html
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"Как автомат Калашникова" – Путин о надежности российских вакцин
"Как автомат Калашникова" – Путин о надежности российских вакцин
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин, общество

Путин сравнил российские препараты от COVID-19 с автоматом Калашникова

15:09 06.05.2021 (обновлено: 16:25 06.05.2021)
 
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СОЧИ, 6 мая - РИА Новости. Российские препараты от коронавируса являются на сегодняшний день наиболее безопасными, они просты и надежны как автомат Калашникова, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.
"На сегодняшний день наши препараты - они все известны, вот сейчас "Спутник Лайт" появился, появится уже сегодня - наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями. Они тоже весьма современны, и на сегодняшний день, без всякого сомнения, являются наиболее надежными и наиболее безопасными", - сказал он.
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Он также подчеркнул, что Россия - единственная на сегодняшний день страна в мире, которая готова и передаёт в другие страны технологию производства вакцин.
"Эта практика уже реализуется", - добавил он.
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