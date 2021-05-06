https://ria.ru/20210506/putin-1731306758.html

Путин сравнил российские препараты от COVID-19 с автоматом Калашникова

Путин сравнил российские препараты от COVID-19 с автоматом Калашникова

Российские препараты от коронавируса являются на сегодняшний день наиболее безопасными, они просты и надежны как автомат Калашникова, заявил президент РФ... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T15:09

2021-05-06T15:09

2021-05-06T16:25

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

владимир путин

общество

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СОЧИ, 6 мая - РИА Новости. Российские препараты от коронавируса являются на сегодняшний день наиболее безопасными, они просты и надежны как автомат Калашникова, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой."На сегодняшний день наши препараты - они все известны, вот сейчас "Спутник Лайт" появился, появится уже сегодня - наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями. Они тоже весьма современны, и на сегодняшний день, без всякого сомнения, являются наиболее надежными и наиболее безопасными", - сказал он."Как сказал один из европейских специалистов: надежны как автомат Калашникова. Да. Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов, и я думаю, что он безусловно прав. Просты и надежны как автомат Калашникова", - отметил Путин.Он также подчеркнул, что Россия - единственная на сегодняшний день страна в мире, которая готова и передаёт в другие страны технологию производства вакцин."Эта практика уже реализуется", - добавил он.

https://ria.ru/20210506/putin-1731307416.html

https://ria.ru/20210506/putin-1731308720.html

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"Как автомат Калашникова" – Путин о надежности российских вакцин "Как автомат Калашникова" – Путин о надежности российских вакцин 2021-05-06T15:09 true PT0M41S

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