https://ria.ru/20210506/putin-1731305983.html

Путин заявил о контроле ситуации с коронавирусом в других странах

Путин заявил о контроле ситуации с коронавирусом в других странах

Власти РФ будут внимательно отслеживать ситуацию с коронавирусом в других странах и на основе этого будут принимать решения по открытию границ, заявил президент РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T15:05

2021-05-06T15:05

2021-05-06T15:34

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

владимир путин

общество

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СОЧИ, 6 мая - РИА Новости. Власти РФ будут внимательно отслеживать ситуацию с коронавирусом в других странах и на основе этого будут принимать решения по открытию границ, заявил президент России Владимир Путин."Мы понимаем, что во многих странах, где туристическая отрасль является весьма важной для экономики в целом, такая ситуация является чрезвычайно опасной, особенно когда наступает сезон. Но мы, надеюсь, с помощью специалистов будем внимательно отслеживать с нашими коллегами в этих странах ситуацию, которая там реально складывается, и принимать соответствующие решения для наших туристов", - сказал Путин в ходе видеовстречи с вице-премьером Татьяной Голиковой.Он подчеркнул, что власти заинтересованы в том, чтобы "люди могли свободно передвигаться и могли бы отдыхать полноценно".

https://ria.ru/20210506/putin-1731304787.html

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2021

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здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество