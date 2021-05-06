https://ria.ru/20210506/putin-1731304787.html

Путин призвал скорректировать объемы тестирования на коронавирус

Путин призвал скорректировать объемы тестирования на коронавирус

Необходимо скорректировать объемы тестирования по коронавирусу и объемы вакцинации, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T14:58

2021-05-06T14:58

2021-05-06T15:15

россия

здоровье - общество

владимир путин

общество

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СОЧИ, 6 мая - РИА Новости. Необходимо скорректировать объемы тестирования по коронавирусу и объемы вакцинации, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой."К сожалению, есть и то, над чем нам нужно подумать и что нужно скорректировать. А именно: как раз вот объемы тестирования за последнее время в некоторых регионах снизились, так же как и темпы вакцинации", - сказал он.Путин отметил, что ему бы хотелось услышать мнение Голиковой по поводу того, что в целом сейчас происходит в России в области борьбы с коронавирусной инфекцией.

россия

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2021

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россия, здоровье - общество, владимир путин, общество