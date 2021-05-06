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Пять человек числятся пропавшими без вести после крушения метро в Мехико
Пять человек числятся пропавшими без вести после крушения метро в Мехико
Спустя три дня после крушения метромоста в Мехико в больницах остаются 40 человек, помимо 25 погибших пятеро числятся пропавшими без вести, следует из данных... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T20:22
2021-05-06T20:22
обрушение метромоста в мехико
мехико (город)
мексика
в мире
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МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости. Спустя три дня после крушения метромоста в Мехико в больницах остаются 40 человек, помимо 25 погибших пятеро числятся пропавшими без вести, следует из данных городского правительства."По состоянию на 9:00 6 мая госпитализированы 40 человек, 52 пациента выписаны из больниц, скончались 25 человек, местонахождение еще пяти неизвестно", - говорится на сайте правительства Мехико.Пролет метромоста вместе с проходящим поездом обрушился на юго-востоке Мехико 3 мая в 22.22 по местному времени, в катастрофе погибли 25 человек. Как сообщили РИА Новости в российском посольстве, россиян среди жертв и пострадавших нет.Причину структурного дефекта, который по версии властей привел к трагедии, устанавливает специальная комиссия, а также следователи генеральной прокуратуры.Федеральные и местные власти ранее пообещали провести тщательное расследование инцидента с привлечением независимых подрядчиков и полную инспекцию конструкций всей пострадавшей ветки метро. В Мексике объявлен национальный трехдневный траур.
https://ria.ru/20210504/mekhiko-1731147822.html
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Кадры рухнувшего метромоста в мексиканской столице
Метромост вместе с поездом рухнул в столице Мексики. По последним данным властей, погибли 15 человек, около 70 пострадали.
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обрушение метромоста в мехико, мехико (город), мексика, в мире

Пять человек числятся пропавшими без вести после крушения метро в Мехико

20:22 06.05.2021
 
© REUTERS / @csdrones/InstagramКрушение метромоста в Мехико
Крушение метромоста в Мехико - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© REUTERS / @csdrones/Instagram
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости. Спустя три дня после крушения метромоста в Мехико в больницах остаются 40 человек, помимо 25 погибших пятеро числятся пропавшими без вести, следует из данных городского правительства.
"По состоянию на 9:00 6 мая госпитализированы 40 человек, 52 пациента выписаны из больниц, скончались 25 человек, местонахождение еще пяти неизвестно", - говорится на сайте правительства Мехико.
Спасатели работают на месте крушения метромоста в Мехико - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
4 мая, 23:03
Рухнувший метромост в Мехико проверяли год назад и не нашли проблем
Пролет метромоста вместе с проходящим поездом обрушился на юго-востоке Мехико 3 мая в 22.22 по местному времени, в катастрофе погибли 25 человек. Как сообщили РИА Новости в российском посольстве, россиян среди жертв и пострадавших нет.
Причину структурного дефекта, который по версии властей привел к трагедии, устанавливает специальная комиссия, а также следователи генеральной прокуратуры.
Федеральные и местные власти ранее пообещали провести тщательное расследование инцидента с привлечением независимых подрядчиков и полную инспекцию конструкций всей пострадавшей ветки метро. В Мексике объявлен национальный трехдневный траур.
 
Обрушение метромоста в МехикоМехико (город)МексикаВ мире
 
 
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