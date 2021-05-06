https://ria.ru/20210506/propavshie-1731339672.html

Пять человек числятся пропавшими без вести после крушения метро в Мехико

Пять человек числятся пропавшими без вести после крушения метро в Мехико

Спустя три дня после крушения метромоста в Мехико в больницах остаются 40 человек, помимо 25 погибших пятеро числятся пропавшими без вести, следует из данных... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T20:22

2021-05-06T20:22

2021-05-06T20:22

обрушение метромоста в мехико

мехико (город)

мексика

в мире

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МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости. Спустя три дня после крушения метромоста в Мехико в больницах остаются 40 человек, помимо 25 погибших пятеро числятся пропавшими без вести, следует из данных городского правительства."По состоянию на 9:00 6 мая госпитализированы 40 человек, 52 пациента выписаны из больниц, скончались 25 человек, местонахождение еще пяти неизвестно", - говорится на сайте правительства Мехико.Пролет метромоста вместе с проходящим поездом обрушился на юго-востоке Мехико 3 мая в 22.22 по местному времени, в катастрофе погибли 25 человек. Как сообщили РИА Новости в российском посольстве, россиян среди жертв и пострадавших нет.Причину структурного дефекта, который по версии властей привел к трагедии, устанавливает специальная комиссия, а также следователи генеральной прокуратуры.Федеральные и местные власти ранее пообещали провести тщательное расследование инцидента с привлечением независимых подрядчиков и полную инспекцию конструкций всей пострадавшей ветки метро. В Мексике объявлен национальный трехдневный траур.

https://ria.ru/20210504/mekhiko-1731147822.html

мехико (город)

мексика

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Кадры рухнувшего метромоста в мексиканской столице Метромост вместе с поездом рухнул в столице Мексики. По последним данным властей, погибли 15 человек, около 70 пострадали. 2021-05-06T20:22 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обрушение метромоста в мехико, мехико (город), мексика, в мире