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Пять человек числятся пропавшими без вести после крушения метро в Мехико
Пять человек числятся пропавшими без вести после крушения метро в Мехико
Спустя три дня после крушения метромоста в Мехико в больницах остаются 40 человек, помимо 25 погибших пятеро числятся пропавшими без вести, следует из данных... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T20:22
2021-05-06T20:22
2021-05-06T20:22
обрушение метромоста в мехико
мехико (город)
мексика
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МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости. Спустя три дня после крушения метромоста в Мехико в больницах остаются 40 человек, помимо 25 погибших пятеро числятся пропавшими без вести, следует из данных городского правительства."По состоянию на 9:00 6 мая госпитализированы 40 человек, 52 пациента выписаны из больниц, скончались 25 человек, местонахождение еще пяти неизвестно", - говорится на сайте правительства Мехико.Пролет метромоста вместе с проходящим поездом обрушился на юго-востоке Мехико 3 мая в 22.22 по местному времени, в катастрофе погибли 25 человек. Как сообщили РИА Новости в российском посольстве, россиян среди жертв и пострадавших нет.Причину структурного дефекта, который по версии властей привел к трагедии, устанавливает специальная комиссия, а также следователи генеральной прокуратуры.Федеральные и местные власти ранее пообещали провести тщательное расследование инцидента с привлечением независимых подрядчиков и полную инспекцию конструкций всей пострадавшей ветки метро. В Мексике объявлен национальный трехдневный траур.
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Кадры рухнувшего метромоста в мексиканской столице
Метромост вместе с поездом рухнул в столице Мексики. По последним данным властей, погибли 15 человек, около 70 пострадали.
2021-05-06T20:22
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обрушение метромоста в мехико, мехико (город), мексика, в мире
МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости.
Спустя три дня после крушения метромоста в Мехико
в больницах остаются 40 человек, помимо 25 погибших пятеро числятся пропавшими без вести, следует из данных городского правительства.
"По состоянию на 9:00 6 мая госпитализированы 40 человек, 52 пациента выписаны из больниц, скончались 25 человек, местонахождение еще пяти неизвестно", - говорится на сайте правительства Мехико.
Пролет метромоста вместе с проходящим поездом обрушился на юго-востоке Мехико 3 мая в 22.22 по местному времени, в катастрофе погибли 25 человек. Как сообщили РИА Новости в российском посольстве, россиян среди жертв и пострадавших нет.
Причину структурного дефекта, который по версии властей привел к трагедии, устанавливает специальная комиссия, а также следователи генеральной прокуратуры.
Федеральные и местные власти ранее пообещали провести тщательное расследование инцидента с привлечением независимых подрядчиков и полную инспекцию конструкций всей пострадавшей ветки метро. В Мексике
объявлен национальный трехдневный траур.