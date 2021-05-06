https://ria.ru/20210506/privivka-1731300736.html
Почти треть населения Евросоюза сделали первую прививку от коронавируса
Почти треть населения Евросоюза сделали первую прививку от коронавируса
Более трети населения Евросоюза получили первую дозу прививки от коронавируса, а около 12% - две дозы, сообщила еврокомиссар по здравоохранению Стелла... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T14:27
2021-05-06T14:27
2021-05-06T14:39
распространение коронавируса
стелла кириакидес
еврокомиссия
коронавирус covid-19
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727260362_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_2978b4c3fdba615d6f96557dbd5c1ba7.jpg
БРЮССЕЛЬ, 6 мая - РИА Новости, Мария Князева. Более трети населения Евросоюза получили первую дозу прививки от коронавируса, а около 12% - две дозы, сообщила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес на пресс-конференции."Сейчас более 30% населения ЕС получили первую дозу, по второй дозе мы достигли 12%", - сказала она.ЕК надеется, что 70% взрослого населения в ЕС будет привито уже в июле.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727260362_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a440e8d278276037cb7bfc80f57b583a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стелла кириакидес, еврокомиссия, коронавирус covid-19, евросоюз, в мире