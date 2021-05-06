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Почти треть населения Евросоюза сделали первую прививку от коронавируса

Почти треть населения Евросоюза сделали первую прививку от коронавируса

Более трети населения Евросоюза получили первую дозу прививки от коронавируса, а около 12% - две дозы, сообщила еврокомиссар по здравоохранению Стелла... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T14:27

2021-05-06T14:27

2021-05-06T14:39

распространение коронавируса

стелла кириакидес

еврокомиссия

коронавирус covid-19

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 6 мая - РИА Новости, Мария Князева. Более трети населения Евросоюза получили первую дозу прививки от коронавируса, а около 12% - две дозы, сообщила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес на пресс-конференции."Сейчас более 30% населения ЕС получили первую дозу, по второй дозе мы достигли 12%", - сказала она.ЕК надеется, что 70% взрослого населения в ЕС будет привито уже в июле.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стелла кириакидес, еврокомиссия, коронавирус covid-19, евросоюз, в мире