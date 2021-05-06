Принца Лихтенштейна заподозрили в убийстве самого большого медведя Европы
11:27 06.05.2021 (обновлено: 14:01 06.05.2021)
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Румынская экологическая группа Agent Green и австрийская VGT обвинили принца Эммануэля фон унд цу Лихтенштейна в убийстве на охоте самого большого медведя Румынии, который, вероятно, был и самым большим в Европе.
По данным Agent Green, принц получил у румынского ведомства окружающей среды разрешение на охоту на медведицу, которая причинила ущерб фермерам в населенном пункте Ойдула.
"Однако принц убил не медведицу, а медведя, проживавшего глубоко в лесу и не приближавшегося к местным жителям", — сообщается в пресс-релизе Agent Green. Отмечается, что медведь по кличке Артур погиб в марте в охраняемом заповеднике в Карпатах.
"Артуру было 17 лет, он был самым крупным медведем в Румынии и, вероятно, самым крупным в Европейском союзе. <...> Очевидно, что принц приехал не для того, чтобы решить проблему местных жителей, а для того, чтобы убить медведя и забрать домой самый большой трофей, чтобы повесить себе на стену", — заявил глава Agent Green Габриэль Паун.
Бурые медведи — охраняемый вид в соответствии с румынскими законами, страна запретила трофейную охоту в 2016 году. Однако правительство делает исключение и выдает разрешение на отстрел особей, которые угрожают населению или наносят серьезный ущерб.
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