https://ria.ru/20210506/prints-1731280046.html

Принца Лихтенштейна заподозрили в убийстве самого большого медведя Европы

Принца Лихтенштейна заподозрили в убийстве самого большого медведя Европы

Румынская экологическая группа Agent Green и австрийская VGT обвинили принца Эммануэля фон унд цу Лихтенштейна в убийстве на охоте самого большого медведя... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T11:27

2021-05-06T11:27

2021-05-06T14:01

карпаты

румыния

лихтенштейн

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155246/09/1552460957_0:383:2787:1951_1920x0_80_0_0_01913048e5757c7d707aa4144a32e753.jpg

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Румынская экологическая группа Agent Green и австрийская VGT обвинили принца Эммануэля фон унд цу Лихтенштейна в убийстве на охоте самого большого медведя Румынии, который, вероятно, был и самым большим в Европе.По данным Agent Green, принц получил у румынского ведомства окружающей среды разрешение на охоту на медведицу, которая причинила ущерб фермерам в населенном пункте Ойдула."Однако принц убил не медведицу, а медведя, проживавшего глубоко в лесу и не приближавшегося к местным жителям", — сообщается в пресс-релизе Agent Green. Отмечается, что медведь по кличке Артур погиб в марте в охраняемом заповеднике в Карпатах.Бурые медведи — охраняемый вид в соответствии с румынскими законами, страна запретила трофейную охоту в 2016 году. Однако правительство делает исключение и выдает разрешение на отстрел особей, которые угрожают населению или наносят серьезный ущерб.

https://ria.ru/20201118/ubiystvo-1585103669.html

карпаты

румыния

лихтенштейн

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карпаты, румыния, лихтенштейн, в мире