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Названы риски для здоровья россиян в майские праздники
Названы риски для здоровья россиян в майские праздники
Длинные майские праздники знаменуют появление различных дополнительных рисков для здоровья жителей страны, и представители медицинских и фармацевтических... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T08:32
2021-05-06T08:32
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Длинные майские праздники знаменуют появление различных дополнительных рисков для здоровья жителей страны, и представители медицинских и фармацевтических компаний рассказали РИА Новости о том, как обезопасить себя в этот период и какие лекарства традиционно принято иметь в это время в своей аптечке."Зачастую люди на каникулах или длинных выходных сами вводят свой организм в стрессовое состояние из-за употребления алкоголя вкупе с неправильным питанием и переохлаждением, если не повезло с погодой. Из-за того, что организм в стрессе, он ослабевает, и вероятность заразиться любой инфекцией возрастает", - сказал медицинский директор сервиса "СберЗдоровье" Владислав Мохамед Али.При этом директор по маркетингу компании "Сбер Еаптека" Наталья Паршикова отметила, что традиционно перед майскими праздниками принято пополнять запасы адсорбентов и солнцезащитных средств. В конце апреля продажи данных категорий у компании выросли почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В то же время в пресс-службе фармацевтического холдинга "Биннофарм Групп" заметили, что весной люди также традиционно покупают большое количество препаратов от аллергии и лекарств, которые берут с собой в дорогу в отпуск. Так, в апреле компания отгрузила в 1,5 раза больше препарата от аллергии, произведенного на заводе в Московской области, чем в апреле "доковидного" 2019 года.Медицинский директор сервиса "СберЗдоровье" напомнил, что соблюдение уже привычных правил - ношение масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции и мытье рук - поможет снизить риски заболеть в праздники при посещении мест массового скопления."Наилучшая стратегия, чтобы не заразиться - это нахождение на праздники дома или на даче, в узком семейном кругу. Если же вы решили пойти куда-то, где вместе с вами в помещении будут и другие люди, по возможности проследите за тем, чтобы оно хорошо проветривалось и внутри можно было бы соблюдать социальную дистанцию", - добавил он.
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московская область (подмосковье), общество

Названы риски для здоровья россиян в майские праздники

08:32 06.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПриготовление шашлыка на дачном участке
Приготовление шашлыка на дачном участке - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Длинные майские праздники знаменуют появление различных дополнительных рисков для здоровья жителей страны, и представители медицинских и фармацевтических компаний рассказали РИА Новости о том, как обезопасить себя в этот период и какие лекарства традиционно принято иметь в это время в своей аптечке.
"Зачастую люди на каникулах или длинных выходных сами вводят свой организм в стрессовое состояние из-за употребления алкоголя вкупе с неправильным питанием и переохлаждением, если не повезло с погодой. Из-за того, что организм в стрессе, он ослабевает, и вероятность заразиться любой инфекцией возрастает", - сказал медицинский директор сервиса "СберЗдоровье" Владислав Мохамед Али.
При этом директор по маркетингу компании "Сбер Еаптека" Наталья Паршикова отметила, что традиционно перед майскими праздниками принято пополнять запасы адсорбентов и солнцезащитных средств. В конце апреля продажи данных категорий у компании выросли почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В то же время в пресс-службе фармацевтического холдинга "Биннофарм Групп" заметили, что весной люди также традиционно покупают большое количество препаратов от аллергии и лекарств, которые берут с собой в дорогу в отпуск. Так, в апреле компания отгрузила в 1,5 раза больше препарата от аллергии, произведенного на заводе в Московской области, чем в апреле "доковидного" 2019 года.
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Эксперты рассказали, куда отправились москвичи на майские праздники
Медицинский директор сервиса "СберЗдоровье" напомнил, что соблюдение уже привычных правил - ношение масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции и мытье рук - поможет снизить риски заболеть в праздники при посещении мест массового скопления.
"Наилучшая стратегия, чтобы не заразиться - это нахождение на праздники дома или на даче, в узком семейном кругу. Если же вы решили пойти куда-то, где вместе с вами в помещении будут и другие люди, по возможности проследите за тем, чтобы оно хорошо проветривалось и внутри можно было бы соблюдать социальную дистанцию", - добавил он.
 
Московская область (Подмосковье)Общество
 
 
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