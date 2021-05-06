https://ria.ru/20210506/prazdnik-1731261721.html

Названы риски для здоровья россиян в майские праздники

Названы риски для здоровья россиян в майские праздники

Длинные майские праздники знаменуют появление различных дополнительных рисков для здоровья жителей страны, и представители медицинских и фармацевтических... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T08:32

2021-05-06T08:32

2021-05-06T08:32

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Длинные майские праздники знаменуют появление различных дополнительных рисков для здоровья жителей страны, и представители медицинских и фармацевтических компаний рассказали РИА Новости о том, как обезопасить себя в этот период и какие лекарства традиционно принято иметь в это время в своей аптечке."Зачастую люди на каникулах или длинных выходных сами вводят свой организм в стрессовое состояние из-за употребления алкоголя вкупе с неправильным питанием и переохлаждением, если не повезло с погодой. Из-за того, что организм в стрессе, он ослабевает, и вероятность заразиться любой инфекцией возрастает", - сказал медицинский директор сервиса "СберЗдоровье" Владислав Мохамед Али.При этом директор по маркетингу компании "Сбер Еаптека" Наталья Паршикова отметила, что традиционно перед майскими праздниками принято пополнять запасы адсорбентов и солнцезащитных средств. В конце апреля продажи данных категорий у компании выросли почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В то же время в пресс-службе фармацевтического холдинга "Биннофарм Групп" заметили, что весной люди также традиционно покупают большое количество препаратов от аллергии и лекарств, которые берут с собой в дорогу в отпуск. Так, в апреле компания отгрузила в 1,5 раза больше препарата от аллергии, произведенного на заводе в Московской области, чем в апреле "доковидного" 2019 года.Медицинский директор сервиса "СберЗдоровье" напомнил, что соблюдение уже привычных правил - ношение масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции и мытье рук - поможет снизить риски заболеть в праздники при посещении мест массового скопления."Наилучшая стратегия, чтобы не заразиться - это нахождение на праздники дома или на даче, в узком семейном кругу. Если же вы решили пойти куда-то, где вместе с вами в помещении будут и другие люди, по возможности проследите за тем, чтобы оно хорошо проветривалось и внутри можно было бы соблюдать социальную дистанцию", - добавил он.

https://ria.ru/20210506/prazdniki-1731255743.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), общество