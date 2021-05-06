https://ria.ru/20210506/povstantsy-1731292500.html
Повстанцы прокомментировали гибель президента Чада на линии фронта
Повстанцы прокомментировали гибель президента Чада на линии фронта
Глава Чада Идрис Деби был убит в ходе боя с повстанцами, другие версии его гибели не имеют ничего общего с действительностью, заявил РИА Новости политический... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T13:16
2021-05-06T13:16
2021-05-06T13:21
идрис деби
чад
в мире
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КАИР, 6 мая - РИА Новости. Глава Чада Идрис Деби был убит в ходе боя с повстанцами, другие версии его гибели не имеют ничего общего с действительностью, заявил РИА Новости политический советник лидера повстанческого движения "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT) Муса Мули.Идрис Деби, который находился у власти с 1990 года, умер от огнестрельного ранения, находясь на линии фронта в сотнях километров к северу от столицы, где армия вела бои с мятежниками. Вслед за официальной версией гибели чадского президента в ряде СМИ появились другие объяснения неожиданной смерти многолетнего лидера, в том числе говорилось о заговоре в ближайшем окружении Деби."Мы подтверждаем, что Идрис Деби был убит в ходе боя. Его тело могло достаться Фронту, если бы его не защитила личная охрана, которая в большинстве своем была убита, включая генералов. Другие утверждения не имеют ничего общего с действительностью", - сказал Муса Мули.По словам политического советника лидера повстанческого движения, ряд других версий гибели многолетнего президента Чада "распространяют ряд аффилированных с властью в Нджамене оппозиционных сил". "Они рассказывают разные небылицы по поводу гибели Деби для того, чтобы снизить роль Фронта и его боевых возможностей, а также его роль в ликвидации Деби", - заявил он.Как отметил Муса Мули, гибель Идриса Деби не являлась конечной целью FACT. "Гибель Идриса Деби на поле боя сама по себе не являлась нашей целью, нашей главной целью является в целом изменение режима в стране", - сказал Мули.Армия Чада уже несколько лет ведет бои в районе ливийской границы с повстанческой группировкой "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT), лидером которой является Мохамед Махди Али. Власти в Нджамене называют членов группировки преступниками и людьми вне закона, отказываясь от переговоров с ними.Военные в Чаде после гибели 20 апреля 68-летнего президента Идриса Деби заявили о роспуске парламента и правительства и формировании Переходного военного совета для управления страной. Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Военные заявили, что переходный период в стране продлится полтора года, после чего пройдут выборы. Ряд оппозиционных деятелей Чада не согласились с планами военных и призвали восстановить действие конституции.Акции протеста все же прошли в столице Чада Нджамене. Демонстранты требовали передачи власти гражданским лицам и роспуска военного совета. Некоторые из протестующих жгли шины, другие свистели, идя с плакатами в руках. По словам очевидцев, на плакатах были лозунги: "Нет монархии в Чаде" и "Нет Франции". Согласно данным регионального отделения Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в результате протестов, которые прошли в Нджамене и втором по величине городе Мунду, погибли шесть человек, более 700 задержаны.
https://ria.ru/20210502/chad-1730948826.html
https://ria.ru/20210420/chad-1729102410.html
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идрис деби, чад, в мире
КАИР, 6 мая - РИА Новости.
Глава Чада Идрис Деби
был убит в ходе боя с повстанцами, другие версии его гибели не имеют ничего общего с действительностью, заявил РИА Новости политический советник лидера повстанческого движения "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT) Муса Мули.
Идрис Деби, который находился у власти с 1990 года, умер от огнестрельного ранения, находясь на линии фронта в сотнях километров к северу от столицы, где армия вела бои с мятежниками. Вслед за официальной версией гибели чадского президента в ряде СМИ появились другие объяснения неожиданной смерти многолетнего лидера, в том числе говорилось о заговоре в ближайшем окружении Деби.
"Мы подтверждаем, что Идрис Деби был убит в ходе боя. Его тело могло достаться Фронту, если бы его не защитила личная охрана, которая в большинстве своем была убита, включая генералов. Другие утверждения не имеют ничего общего с действительностью", - сказал Муса Мули.
По словам политического советника лидера повстанческого движения, ряд других версий гибели многолетнего президента Чада "распространяют ряд аффилированных с властью в Нджамене
оппозиционных сил". "Они рассказывают разные небылицы по поводу гибели Деби для того, чтобы снизить роль Фронта и его боевых возможностей, а также его роль в ликвидации Деби", - заявил он.
Как отметил Муса Мули, гибель Идриса Деби не являлась конечной целью FACT. "Гибель Идриса Деби на поле боя сама по себе не являлась нашей целью, нашей главной целью является в целом изменение режима в стране", - сказал Мули.
Армия Чада уже несколько лет ведет бои в районе ливийской границы с повстанческой группировкой "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT), лидером которой является Мохамед Махди Али. Власти в Нджамене называют членов группировки преступниками и людьми вне закона, отказываясь от переговоров с ними.
Военные в Чаде после гибели 20 апреля 68-летнего президента Идриса Деби заявили о роспуске парламента и правительства и формировании Переходного военного совета для управления страной. Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Военные заявили, что переходный период в стране продлится полтора года, после чего пройдут выборы. Ряд оппозиционных деятелей Чада не согласились с планами военных и призвали восстановить действие конституции.
Акции протеста все же прошли в столице Чада Нджамене. Демонстранты требовали передачи власти гражданским лицам и роспуска военного совета. Некоторые из протестующих жгли шины, другие свистели, идя с плакатами в руках. По словам очевидцев, на плакатах были лозунги: "Нет монархии в Чаде" и "Нет Франции". Согласно данным регионального отделения Управления Верховного комиссара ООН
по правам человека, в результате протестов, которые прошли в Нджамене и втором по величине городе Мунду, погибли шесть человек, более 700 задержаны.