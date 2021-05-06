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Повстанцы прокомментировали гибель президента Чада на линии фронта
Повстанцы прокомментировали гибель президента Чада на линии фронта
Глава Чада Идрис Деби был убит в ходе боя с повстанцами, другие версии его гибели не имеют ничего общего с действительностью, заявил РИА Новости политический... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T13:16
2021-05-06T13:21
идрис деби
чад
в мире
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КАИР, 6 мая - РИА Новости. Глава Чада Идрис Деби был убит в ходе боя с повстанцами, другие версии его гибели не имеют ничего общего с действительностью, заявил РИА Новости политический советник лидера повстанческого движения "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT) Муса Мули.Идрис Деби, который находился у власти с 1990 года, умер от огнестрельного ранения, находясь на линии фронта в сотнях километров к северу от столицы, где армия вела бои с мятежниками. Вслед за официальной версией гибели чадского президента в ряде СМИ появились другие объяснения неожиданной смерти многолетнего лидера, в том числе говорилось о заговоре в ближайшем окружении Деби."Мы подтверждаем, что Идрис Деби был убит в ходе боя. Его тело могло достаться Фронту, если бы его не защитила личная охрана, которая в большинстве своем была убита, включая генералов. Другие утверждения не имеют ничего общего с действительностью", - сказал Муса Мули.По словам политического советника лидера повстанческого движения, ряд других версий гибели многолетнего президента Чада "распространяют ряд аффилированных с властью в Нджамене оппозиционных сил". "Они рассказывают разные небылицы по поводу гибели Деби для того, чтобы снизить роль Фронта и его боевых возможностей, а также его роль в ликвидации Деби", - заявил он.Как отметил Муса Мули, гибель Идриса Деби не являлась конечной целью FACT. "Гибель Идриса Деби на поле боя сама по себе не являлась нашей целью, нашей главной целью является в целом изменение режима в стране", - сказал Мули.Армия Чада уже несколько лет ведет бои в районе ливийской границы с повстанческой группировкой "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT), лидером которой является Мохамед Махди Али. Власти в Нджамене называют членов группировки преступниками и людьми вне закона, отказываясь от переговоров с ними.Военные в Чаде после гибели 20 апреля 68-летнего президента Идриса Деби заявили о роспуске парламента и правительства и формировании Переходного военного совета для управления страной. Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Военные заявили, что переходный период в стране продлится полтора года, после чего пройдут выборы. Ряд оппозиционных деятелей Чада не согласились с планами военных и призвали восстановить действие конституции.Акции протеста все же прошли в столице Чада Нджамене. Демонстранты требовали передачи власти гражданским лицам и роспуска военного совета. Некоторые из протестующих жгли шины, другие свистели, идя с плакатами в руках. По словам очевидцев, на плакатах были лозунги: "Нет монархии в Чаде" и "Нет Франции". Согласно данным регионального отделения Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в результате протестов, которые прошли в Нджамене и втором по величине городе Мунду, погибли шесть человек, более 700 задержаны.
https://ria.ru/20210502/chad-1730948826.html
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идрис деби, чад, в мире

Повстанцы прокомментировали гибель президента Чада на линии фронта

13:16 06.05.2021 (обновлено: 13:21 06.05.2021)
 
© REUTERS / POOL / Ludovic MarinПрезидент Чада Идрис Деби
Президент Чада Идрис Деби - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© REUTERS / POOL / Ludovic Marin
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КАИР, 6 мая - РИА Новости. Глава Чада Идрис Деби был убит в ходе боя с повстанцами, другие версии его гибели не имеют ничего общего с действительностью, заявил РИА Новости политический советник лидера повстанческого движения "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT) Муса Мули.
Идрис Деби, который находился у власти с 1990 года, умер от огнестрельного ранения, находясь на линии фронта в сотнях километров к северу от столицы, где армия вела бои с мятежниками. Вслед за официальной версией гибели чадского президента в ряде СМИ появились другие объяснения неожиданной смерти многолетнего лидера, в том числе говорилось о заговоре в ближайшем окружении Деби.
"Мы подтверждаем, что Идрис Деби был убит в ходе боя. Его тело могло достаться Фронту, если бы его не защитила личная охрана, которая в большинстве своем была убита, включая генералов. Другие утверждения не имеют ничего общего с действительностью", - сказал Муса Мули.
По словам политического советника лидера повстанческого движения, ряд других версий гибели многолетнего президента Чада "распространяют ряд аффилированных с властью в Нджамене оппозиционных сил". "Они рассказывают разные небылицы по поводу гибели Деби для того, чтобы снизить роль Фронта и его боевых возможностей, а также его роль в ликвидации Деби", - заявил он.
Военная техника на улице в районе президентского дворца в столице Чада Нджамене - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
2 мая, 22:28
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Как отметил Муса Мули, гибель Идриса Деби не являлась конечной целью FACT. "Гибель Идриса Деби на поле боя сама по себе не являлась нашей целью, нашей главной целью является в целом изменение режима в стране", - сказал Мули.
Армия Чада уже несколько лет ведет бои в районе ливийской границы с повстанческой группировкой "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT), лидером которой является Мохамед Махди Али. Власти в Нджамене называют членов группировки преступниками и людьми вне закона, отказываясь от переговоров с ними.
Военные в Чаде после гибели 20 апреля 68-летнего президента Идриса Деби заявили о роспуске парламента и правительства и формировании Переходного военного совета для управления страной. Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Военные заявили, что переходный период в стране продлится полтора года, после чего пройдут выборы. Ряд оппозиционных деятелей Чада не согласились с планами военных и призвали восстановить действие конституции.
Акции протеста все же прошли в столице Чада Нджамене. Демонстранты требовали передачи власти гражданским лицам и роспуска военного совета. Некоторые из протестующих жгли шины, другие свистели, идя с плакатами в руках. По словам очевидцев, на плакатах были лозунги: "Нет монархии в Чаде" и "Нет Франции". Согласно данным регионального отделения Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в результате протестов, которые прошли в Нджамене и втором по величине городе Мунду, погибли шесть человек, более 700 задержаны.
Президент Чада Идрис Деби с супругой Хиндой во время визита в США. 5 августа 2014 - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
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Источник рассказал подробности о гибели президента Чада
 
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