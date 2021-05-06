Порошенко рассказал о встрече с Блинкеном в Киеве
КИЕВ, 6 мая – РИА Новости. Украинский экс-президент Петр Порошенко сообщил, что провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве и заявил, что она была конструктивной и подтвердила важность Украины для Вашингтона.
Блинкен в четверг начинает официальную часть своего двухдневного визита в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.
"Закончилась более чем часовая встреча с госсекретарем США, большим другом Украины Энтони Блинкеном и представительской делегацией, в том числе с участием (новой замгоссекретаря США - ред.) Виктории Нуланд… Встреча была очень конструктивная и символическая, потому что когда Украину посещает среди первых стран один из самых высоких чиновников США – это символ важности Украины для США", - сказал Порошенко.
По его словам, на встрече госсекретарь США отметил важность концентрации усилий на проведении реформ, в частности, на реформе корпоративного управления и реформе в сфере антикоррупционной инфраструктуры, а также верховенстве права.
"Я передал госсекретарю Non Paper, где изложил четкую позицию о развитии нашего сотрудничества. Она включает и необходимость получения плана действий по членству в НАТО, и поддержки Украины в позициях на переговорах по вступлению в НАТО и ЕС. Там предусмотрены очень конкретные просьбы о помощи нам в противодействии коронавирусу, начиная от поставок оборудования и заканчивая поставками вакцин… Мы попросили о том, чтобы США приняли участие в Крымской платформе, также обсудили активизацию "нормандского формата", назначения спецпредставителя США для отпора российской агрессии и координации действий с ЕС, отметили важность сотрудничества с МВФ", - добавил Порошенко.
Он также отметил, что встреча показала, что члены американской делегации являются "друзьями Украины", которые хорошо владеют информацией о ситуации в стране.