https://ria.ru/20210506/poroshenko-1731274065.html

Порошенко рассказал о встрече с Блинкеном в Киеве

Порошенко рассказал о встрече с Блинкеном в Киеве

Украинский экс-президент Петр Порошенко сообщил, что провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве и заявил, что она была конструктивной и... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T10:45

2021-05-06T10:45

2021-05-06T10:45

энтони блинкен

петр порошенко

сша

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156264/81/1562648179_0:262:2727:1795_1920x0_80_0_0_2a1ee0046015c0b2ba1e2876a2f8b59c.jpg

КИЕВ, 6 мая – РИА Новости. Украинский экс-президент Петр Порошенко сообщил, что провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве и заявил, что она была конструктивной и подтвердила важность Украины для Вашингтона.Блинкен в четверг начинает официальную часть своего двухдневного визита в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.По его словам, на встрече госсекретарь США отметил важность концентрации усилий на проведении реформ, в частности, на реформе корпоративного управления и реформе в сфере антикоррупционной инфраструктуры, а также верховенстве права."Я передал госсекретарю Non Paper, где изложил четкую позицию о развитии нашего сотрудничества. Она включает и необходимость получения плана действий по членству в НАТО, и поддержки Украины в позициях на переговорах по вступлению в НАТО и ЕС. Там предусмотрены очень конкретные просьбы о помощи нам в противодействии коронавирусу, начиная от поставок оборудования и заканчивая поставками вакцин… Мы попросили о том, чтобы США приняли участие в Крымской платформе, также обсудили активизацию "нормандского формата", назначения спецпредставителя США для отпора российской агрессии и координации действий с ЕС, отметили важность сотрудничества с МВФ", - добавил Порошенко.Он также отметил, что встреча показала, что члены американской делегации являются "друзьями Украины", которые хорошо владеют информацией о ситуации в стране.

https://ria.ru/20210505/ukraina-1731115974.html

сша

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энтони блинкен, петр порошенко, сша, киев, украина, в мире