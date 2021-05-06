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В Ташкенте отменили шествие "Бессмертного полка"
В Ташкенте отменили шествие "Бессмертного полка"
Акция "Бессмертный полк" в Ташкенте не состоится из-за карантинных ограничений в связи с распространением коронавируса COVID-19 в стране, сообщает в четверг... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T16:20
2021-05-06T16:20
бессмертный полк
день победы
ташкент
узбекистан
в мире
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ТАШКЕНТ, 6 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" в Ташкенте не состоится из-за карантинных ограничений в связи с распространением коронавируса COVID-19 в стране, сообщает в четверг пресс-служба хокимията (мэрии) столицы Узбекистана."В этом году определено проведение мероприятий, посвящённых Дню памяти и почестей, со строгим соблюдением карантинных правил, в компактной форме. Не стоит забывать, что подобные ограничения касаются и массового мероприятия "Бессмертный полк", которое предусматривает участие сотен человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале хокимията Ташкента.Акция "Бессмертный полк" проводится 9 мая в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. С 2014 года акция проводится в Ташкенте на территории мемориального комплекса "Братские могилы". В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечается как День памяти и почестей.В мэрии пояснили, что такие меры связаны с приоритетной задачей защиты населения в нынешних сложных эпидемиологических условиях.На основании решения специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом с 1 мая в стране временно приостановлено проведение различных массовых мероприятий, в частности, концертов, праздничных выступлений и массовых флешмобов, напомнили в пресс-службе.В 2020 году празднование Дня памяти и почестей в Узбекистане прошло без массовых мероприятий и церемоний в связи с карантинными ограничениями. В 2019 году в акции "Бессмертный полк" на территории "Братских могил" приняли участие, по разным оценкам, от 5 до 10 тысяч человек. Ранее власти Узбекистана неоднократно отказывали организаторам акции в стране на проведение ее в формате шествия по улицам в Ташкенте, ссылаясь на отсутствие соответствующих законодательных норм.Первый в Узбекистане случай COVID-19 выявили 15 марта 2020 года. В среду, 5 мая этого года, общее число зарегистрированных случаев коронавируса увеличилось до 93 176, всего от инфекции скончалось 657 человек, 88 975 выздоровели. В октябре-ноябре число новых заболевших снизилось с 600-700 до 200 за сутки, а в январе-феврале держалось на уровне до 50 за день. Однако за последнее время число инфицированных за день превышает 400. Власти страны с 15 августа начали поэтапно ослаблять карантин против COVID-19. Однако на фоне нового роста заболеваемости был усилен контроль за соблюдением карантинных мер.
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бессмертный полк, день победы, ташкент, узбекистан, в мире

В Ташкенте отменили шествие "Бессмертного полка"

16:20 06.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПатриотическая акция "Бессмертный полк" в Санкт-Петербурге
Патриотическая акция Бессмертный полк в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ТАШКЕНТ, 6 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" в Ташкенте не состоится из-за карантинных ограничений в связи с распространением коронавируса COVID-19 в стране, сообщает в четверг пресс-служба хокимията (мэрии) столицы Узбекистана.
"В этом году определено проведение мероприятий, посвящённых Дню памяти и почестей, со строгим соблюдением карантинных правил, в компактной форме. Не стоит забывать, что подобные ограничения касаются и массового мероприятия "Бессмертный полк", которое предусматривает участие сотен человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале хокимията Ташкента.
Акция "Бессмертный полк" проводится 9 мая в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. С 2014 года акция проводится в Ташкенте на территории мемориального комплекса "Братские могилы". В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечается как День памяти и почестей.
В мэрии пояснили, что такие меры связаны с приоритетной задачей защиты населения в нынешних сложных эпидемиологических условиях.
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На основании решения специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом с 1 мая в стране временно приостановлено проведение различных массовых мероприятий, в частности, концертов, праздничных выступлений и массовых флешмобов, напомнили в пресс-службе.
В 2020 году празднование Дня памяти и почестей в Узбекистане прошло без массовых мероприятий и церемоний в связи с карантинными ограничениями. В 2019 году в акции "Бессмертный полк" на территории "Братских могил" приняли участие, по разным оценкам, от 5 до 10 тысяч человек. Ранее власти Узбекистана неоднократно отказывали организаторам акции в стране на проведение ее в формате шествия по улицам в Ташкенте, ссылаясь на отсутствие соответствующих законодательных норм.
Первый в Узбекистане случай COVID-19 выявили 15 марта 2020 года. В среду, 5 мая этого года, общее число зарегистрированных случаев коронавируса увеличилось до 93 176, всего от инфекции скончалось 657 человек, 88 975 выздоровели. В октябре-ноябре число новых заболевших снизилось с 600-700 до 200 за сутки, а в январе-феврале держалось на уровне до 50 за день. Однако за последнее время число инфицированных за день превышает 400. Власти страны с 15 августа начали поэтапно ослаблять карантин против COVID-19. Однако на фоне нового роста заболеваемости был усилен контроль за соблюдением карантинных мер.
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