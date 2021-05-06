https://ria.ru/20210506/podrabotka-1731271322.html

Каждый десятый россиянин подрабатывает в майские праздники, показал опрос

Каждый десятый россиянин подрабатывает в майские праздники, показал опрос

Каждый десятый россиянин использует майские праздники для дополнительного заработка, говорится в исследовании платформы для удаленной работы Zlaker, которое... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T10:18

2021-05-06T10:18

2021-05-06T10:18

россия

общество

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Каждый десятый россиянин использует майские праздники для дополнительного заработка, говорится в исследовании платформы для удаленной работы Zlaker, которое есть в распоряжении РИА Новости.Было опрошено около 1000 респондентов в разных регионах России о том, как они работают в связи с длительными майскими праздниками.Согласно опросу, 60,5% продолжают работать, несмотря на то, что дни с 1 по 10 мая объявлены нерабочими."Еще 10,6% респондентов, хотя и свободны в это время от основной работы, берут дополнительную подработку, чтобы компенсировать недополученный доход или возросшие затраты", - говорится в сообщении.При этом 5,6% опрошенных изначально планировали устроить себе отдых между майскими праздниками. А 23,3% россиян отложили на это время все рабочие дела.Треть опрошенных считают праздники дополнительной нагрузкой на семейный бюджет.

https://ria.ru/20210505/kino-1730717995.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество