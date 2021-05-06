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В Москве 13 тысяч пациентов получили плазму с антителами к коронавирусу
В Москве 13 тысяч пациентов получили плазму с антителами к коронавирусу
Плазму от переболевших COVID доноров перелили 13 тысячам пациентов с коронавирусом в Москве, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы со... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T09:40
2021-05-06T09:40
2021-05-06T09:40
распространение коронавируса
андрей буланов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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москва
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Плазму от переболевших COVID доноров перелили 13 тысячам пациентов с коронавирусом в Москве, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы со ссылкой на главного трансфузиолога Москвы Андрей Буланов."Чуть больше года назад мы выписали из стационаров первых пациентов, для лечения которых был успешно применен экспериментальный на тот момент метод переливания плазмы с антителами к коронавирусу. Пройден нелегкий путь. Технология стала обычной практикой, и сегодня мы говорим уже о 13 тысячах пациентах, получивших такие трансфузии уже в рамках утвержденного клинического протокола лечения коронавирусной инфекции", - приводятся на сайте слова Буланова.В апреле 2020 года эксперты Клинического комитета COVID-19 порекомендовали переливание плазмы как один из потенциально эффективных методов лечения заболевания и стали применять в нескольких стационарах в качестве экспериментального.Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией. После появления первых симптомов заболевания или после первого положительного ПЦР-теста должно пройти не менее 5 недель (35 суток). Противопоказаниями являются наличие хронических заболеваний, ВИЧ, сифилиса, вирусных гепатитов.За сдачу плазмы с антителами COVID-19 мэр Москвы установил вознаграждение – 5000 рублей. Также доноры получают компенсацию на питание в размере 1235 рублей. При безвозмездной плазмодаче донация может быть засчитана в количество, необходимое для получения статуса "Почетный донор Москвы" или "Почетный донор России".
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андрей буланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости.
Плазму от переболевших COVID доноров перелили 13 тысячам пациентов с коронавирусом в Москве
, говорится на официальном портале
мэра и правительства столицы со ссылкой на главного трансфузиолога Москвы Андрей Буланов
.
"Чуть больше года назад мы выписали из стационаров первых пациентов, для лечения которых был успешно применен экспериментальный на тот момент метод переливания плазмы с антителами к коронавирусу. Пройден нелегкий путь. Технология стала обычной практикой, и сегодня мы говорим уже о 13 тысячах пациентах, получивших такие трансфузии уже в рамках утвержденного клинического протокола лечения коронавирусной инфекции", - приводятся на сайте слова Буланова.
В апреле 2020 года эксперты Клинического комитета COVID-19 порекомендовали переливание плазмы как один из потенциально эффективных методов лечения заболевания и стали применять в нескольких стационарах в качестве экспериментального.
Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией. После появления первых симптомов заболевания или после первого положительного ПЦР-теста должно пройти не менее 5 недель (35 суток). Противопоказаниями являются наличие хронических заболеваний, ВИЧ, сифилиса, вирусных гепатитов.
За сдачу плазмы с антителами COVID-19 мэр Москвы установил вознаграждение – 5000 рублей. Также доноры получают компенсацию на питание в размере 1235 рублей. При безвозмездной плазмодаче донация может быть засчитана в количество, необходимое для получения статуса "Почетный донор Москвы" или "Почетный донор России".